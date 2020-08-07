Російський співак Олександр Буйнов, якого нещодавно "поховали" ЗМІ, побешкетував у напівголому вигляді з Лолітою Мілявською

Як повідомляє Politeka.net, пікантне відео артист опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте до кінця).

Судячи з запису, Олександру Буйнову раптово довелося переодягатися в машині, а його колега люб'язно йому в цьому допомогла. У ролику співак сидить з голими ногами на передньому сидінні, а Лоліта своїми руками одягає йому штани, як дитині. "Поки за нами ніхто не стежить, давай ніжку, мій маленький", - вимовила Мілявська. Все це дійство супроводжується жартами-примовками, а з боку за ним спостерігає Анна Семенович.

"Все-таки здорово, коли тебе оточують суцільні позитивки! Так влаштований людський мозок, ми пам'ятаємо і згадуємо тільки світле, хороше... навіть, коли зарплату не отримуєш пів-року! Спасибі всім, хто випромінює оптимізм і доброту, Лолка, я тебе люблю!",- підписав Олександр Буйнов.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про похорон виконавця, яку він сам поспішив спростувати. Олександр Буйнов опублікував в мережі скрін новини та фотографії, на яких розважається зі своїми друзями. Так на знімках, крім самого артиста, красуються Алла Пугачова і Валентин Юдашкін.

"На наступний день після похорону. Відзначили Воскресіння у Юдашкіна. Дай Бог всім вам здоров'я, друзі, подруги мої!",- зазначив Буйнов в описі.

Нагадаємо, що Лоліта приголомшила новою витівкою, з'явилося відео злочину.

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