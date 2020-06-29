В сети сообщили о смерти популярного российского исполнителя, который долгое время работал с Аллой Пугачевой

Об этом стало известно из Инстаграма еще одного исполнителя Александра Буйнова, передает Politeka.net. Буйнов рассказал, что на днях его «похоронили» в СМИ, сообщив, что он скончался после долгой борьбы с раком. Правда, певец не отчаялся и провел следующий день в кругу друзей.

«Как-то так... На следующий день после похорон. Отметили воскрешение у Юдашкина», - написал Буйнов, спросив, бывало ли подобное у его коллег.

В комментариях у артиста отписались Олег Газманов, Олеся Судзиловская, Игорь Крутой и другие звезды. А певец Алексей Глызин рассказал, что однажды его тоже «похоронили».

«Пару лет назад, на одном из известных интернет-ресурсов опубликовали информацию о моей смерти - узнал я об этом от ревущих поклонниц, которые места себе не находили и обрывали мой телефон», - поделился своим опытом Глызин.

Отметим, что ранее артист рассказывал, как ушел от Пугачевой в группу «Веселые ребята». Исполнитель долгое время работал с примадонной и многому у нее научился. Глызин был гитаристом в команде Аллы Борисовны и некоторое время пел у нее на разогреве. Позже его пригласили в группу «Веселые ребята» и он ушел от Пугачевой, которая, к слову, была не против.

Напомним, что Пугачева без макияжа произвела фурор, даже молодые позавидуют: «Так держать».

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