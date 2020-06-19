Российская певица Лолита Милявская кардинально изменила внешность и рассказала о новом увлечении
Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала откровения на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).
"Я хочу вам представить мою новую любовь. И я думаю, что это любовь до гроба... Как вам моя новая стрижка? Теперь я веду себя, как Оля Бузова", - обратилась Лолита к своим поклонникам.
Певица поделилась, что встретила нового стилиста, который и помог ей преобразиться. Теперь Лолита красуется с короткой прической под каре и насыщенно черными волосами.
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"Мастер и Художник в своём деле!! У него есть патент на собственную стрижку и я была очень Рада Знакомству!!! Оказывается, Лёша давно стрижёт многих моих коллег)! Спасибо друзьям за протекцию", - добавила артистка в описании.
Пользователи социальной сети оценили новую внешность Лолиты в комментариях:
"Лола, вам безумно идёт эта стрижка. Шикарная"; "Стрижка-ОГОНЬ!! Очень идет! Идеально просто!!!🔥🔥🔥"; "Супер, Лолита! Ты красотка💐"; "Супер! Очень стильно и молодо!"; "Как вам идёт Лолита.вы прям помолодели. Супер".
Напомним, что Лолита высказалась об оккупированном Донбассе: "Они назад в Украину не хотят".
Также Politeka писала, что певица Лолита заявила, что Украина сама отдала Крым РФ: "Не вкладывала в него".