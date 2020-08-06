Сокрушительный удар по доллару: Нацбанк резко изменил курс валют, что будет с гривной

Курс валют в Украине 6 августа заставит граждан попотеть, после продолжительного роста доллару устроят западню.

«Уровень тех, кто платит за коммуналку, будет колебаться на отметке 95%. Даже из этих 5% еще 80% могут платить, если с ними бы предприятия проводили правильную работу по сбору платежей», - объясняет эксперт.

Так, доллар после продолжительного подорожания откроет торги с невероятного падения: -11,97 гривны. При этом уточняется, что к средине прошлого дня валюта уже потеряла 10,16, однако этого гривне показалось явно мало.

Курс валют 6 августа на межбанке будет выглядеть следующим образом:

100 долларов — 2770,28 грн;

100 евро — 3290,12 грн.

ЗНО-2020: абитуриентам выплатят денежные премии от властей, «по 10 тысяч гривен каждому...»

Многие украинские города решили поощрить своих выпускников-рекордсменов, которые написали ЗНО на 200 баллов.

Еще не во всех городах озвучили размер вознаграждения.

Но вот во Львове дети, которые получили 200 баллов по одному из предметов ЗНО, могут рассчитывать на премию в размере 5 тыс. гривен. По 10 тысяч гривен каждому вручат тем, кто получил 200 баллов по двум предметам, а 20 тыс. гривен обещают полным рекордсменам, которые получили 600 баллов.

Выпускники Виноградовского района Закарпатской области получат по 3 тыс. гривен за результат 195-200 баллов, 1,5 тыс. гривен за 190-195 баллов. Кроме этого, небольшую денежную премию (650 грн) получат выпускники, которые сдали ЗНО на 180-190 баллов.

Скачок тарифов на коммуналку и новые субсидии, украинцев предупредили: «цена в два раза…»

В ближайшее время в Украине может увеличиться количество субсидиантов, которые не смогут оплачивать коммунальные услуги в полном объеме.

Такое мнение озвучила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети "Опора" Татьяна Бойко.

По ее словам, с начала 2019 года цена на газ упала почти в два раза. Но сейчас она начинает снова расти. Бойко считает, что рост тарифов будет медленным, а до уровня 2017-2018 годов цена вырастет не очень скоро. Тем не менее, количество субсидиантов все равно вырастет.

Эксперт отметила, что падение доходов украинцев и рост тарифов, конечно, приведет к увеличению количества субсидиантов.

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