Многие украинские города решили поощрить своих выпускников-рекордсменов, которые написали ЗНО на 200 баллов

Как пишет Politeka.net, один из самых высоких показателей по ЗНО в 2020 году показал Харьков. Там экзамены на 200 баллов написал 31 абитуриент. В Департаменте образования Харьковского горсовета пообещали, что вручат рекордсменам денежные премии. Пока неизвестно, какие суммы получат выпускники. Это решат на ближайшем заседании сессии горсовета.

Тем временем в других городах уже озвучили размер вознаграждения. Так, во Львове действует программа для одаренной молодежи. Дети, которые получили 200 баллов по одному из предметов ЗНО, могут рассчитывать на премию в размере 5 тыс. гривен. По 10 тысяч гривен каждому вручат тем, кто получил 200 баллов по двум предметам, а 20 тыс. гривен обещают полным рекордсменам, которые получили 600 баллов.

Выпускники Виноградовского района Закарпатской области получат по 3 тыс. гривен за результат 195-200 баллов, 1,5 тыс. гривен за 190-195 баллов. Кроме этого, небольшую денежную премию (650 грн) получат выпускники, которые сдали ЗНО на 180-190 баллов.

Рекордсменом по обещанным премиям стало Мукачево. Там обещают выплатить выпускникам до 100 тыс. гривен. 20 тыс. грн заплатят за 200 баллов, 50 тыс. грн за 400 баллов и 100 тыс. грн за три успешно сданных предмета.

Напомним, что высокие баллы ЗНО-2020 не помогут, мечты на поступление рухнули в последний момент: "Более 30% абитуриентов...".

Как сообщала Politeka, результаты ЗНО-2020 стали настоящим ударом, крик души украинцев: "Сами виноваты!".

Также Politeka писала, что будет возможно вступление украинцев в вузы без тестирования, появился важный документ.