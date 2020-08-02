Порядок начисления социальной помощи сильно изменился после нововведений Кабмина

Как известно, 22 июля правительство приняло постановление, которое меняет порядок расчета среднемесячного совокупного дохода семьи. От этого меняется и расчет социальной помощи от государства.

Отмечается, что чиновники убрали ряд условий, а также добавили новые пункты, которые изменят расчет помощи. Например, физлиц-предпринимателей, которые платят налоги по упрощенной системе, будут считать по установленным нормам. Независимо от того, сколько заработали люди за месяц, при назначении им социальной помощи будут учитывать:

минимальную зарплату для налогоплательщиков І группы,

две минимальные зарплаты для налогоплательщиков ІІ группы,

три минималки - для налогоплательщиков ІІІ группы.

На время карантина, людям, получающим пособие по безработице, будут учитывать его в доход без зарплаты с предыдущего места работы. Правда, если человек уволился сам, ему посчитают половину минимальной зарплаты.

В Министерстве социальной политики отметили, что хотят таким образом стимулировать малообеспеченные семьи выходить из состояния бедности. Чиновники считают, что трудоспособные люди должны работать. Поэтому для таких людей при расчете помощи будет автоматически начисляться доход в размере половины минимальной зарплаты. Это значит, что семьи с неработающими трудоспособными членами семьи будут терять соцпомощь. Или она будет меньше, если в семье есть безработные.

Стоит отметить, что эти правила будут распространяться на помощь семьям с детьми, выплаты одиноким матерям. Если у неработающего человека нет оправдательных причин (учеба, болезнь или уход за грудным ребенком), это отразится на государственных выплатах.

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