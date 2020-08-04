В Кабинете министров приняли важное решение по назначению субсидий

Так, известно, что принято постановление №632, в котором раскрываются детали темы выплаты государственной социальной помощи. Теперь субсидии и льготы будут учитываться как доход.

Суть нового документа в том, чтобы искусственно увеличить средний доход семьи. В итоге семья, нуждающаяся в соцпомощи, будет получать ее меньшего размера, или же не будет вообще, пишет Экспресс. Таким образом, правительство планирует сэкономить на выплатах.

Замначальника управления соцзащиты департамента гуманитарной политики горсовета Леся Дронь объяснила, как будет производиться расчет среднемесячного совокупного дохода семьи.

Итак, потребуется посчитать общую сумму совокупного дохода за определенный законодательством период и поделить ее на шесть.

А для определения среднемесячного совокупного дохода на одного члена семьи следует среднемесячный общий доход семьи поделить на количество ее членов.

Чтобы определить нужную сумму, теперь стоит учитывать: зарплату после вычеты налогов, денежное обеспечение военнослужащих, пенсии и выплаты для судей в отставке, стипендию, соцвыплаты (+субсидию), льготы на оплату ЖКХ, покупку твердого топлива и сжиженного газа, пособие по безработице, переводы из-за границы, доходы от продажи молочных продуктов и сырья, продукции животноводства (30% начисленных сумм).

А учитываться не будут: соцвыплаты при рождении ребенка, разовые выплаты при усыновлении, выплаты матерям-героиням, соцпомощь детям-сиротам, выплаты “муниципальным няням”, алименты, доходы от размещения депозитов, пособие на погребение.

Напомним, что в Кабмине выдвинули жесткие условия об отмена субсидий в Украине: кто останется без денег.

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