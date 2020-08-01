Украинцы должны быть готовы к урезанию соцвыплат

Об этом пишет Обозреватель.

Известно, что в Украине появилась новая методика расчета дохода при назначении государственной материальной помощи, которая приведет к уменьшению размера выплат.

Теперь государство будет в доходы украинцев будут вписывать даже субсидии, то есть "на бумаге" они станут богаче, поэтому им урежут размер соцпомощи.

Благодаря методике были следующим образом изменены правила начисления выплат:

в доход будут считать субсидии;

на каждого безработного будут считать доход не меньше 0,5 минимальной зарплаты (было прожиточного минимума);

на каждого солдата будут считать доход в 0,25 минималки (было 0,5 прожиточного минимума.

"Допустим многодетная семья подает документы на получение государственной помощи как малообеспеченная. По новым правилам им в доходы впишут еще и субсидию, а общий размер помощи на детей уменьшается. Они говорят, что увеличили помощь на детей до 2,5 прожиточных минимумов. Но по факту они включили в доходы субсидию и таким образом абсолютно нивелировали какое-либо повышение", – озвучил экс-министр Андрей Рева нюансы нового расчета размера выплат.

Помимо этого, вручную был увеличен и расчетный размер дохода на безработных, которые официально стоят на учете в Центре занятости.

Если раньше такие люди получали выплату меньше прожиточного минимума, их расчетный доход учитывали на уровне ПМ, а сейчас будут считать как половину от минималки.

Что касается солдат-срочников, то "нововведения" и по ним серьезно ударят. Если раньше им считали доход 0,5 прожиточного минимума (около 1099 гривен), то теперь они будут получать 0,25 от минималки (1250 гривен).

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