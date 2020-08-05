В ближайшее время в Украине может увеличиться количество субсидиантов, которые не смогут оплачивать коммунальные услуги в полном объеме
Такое мнение озвучила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети "Опора" Татьяна Бойко в эфире "Украина 24".
По ее словам, с начала 2019 года цена на газ упала почти в два раза. Но сейчас она начинает снова расти. Бойко считает, что рост тарифов будет медленным, а до уровня 2017-2018 годов цена вырастет не очень скоро. Тем не менее, количество субсидиантов все равно вырастет.
Эксперт отметила, что падение доходов украинцев и рост тарифов, конечно, приведет к увеличению количества субсидиантов. Однако это будет небольшой рост.
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«Уровень тех, кто платит за коммуналку, будет колебаться на отметке 95%. Даже из этих 5% еще 80% могут платить, если с ними бы предприятия проводили правильную работу по сбору платежей», - объясняет эксперт.
Отмечается, что предприятия, которые продают населению газ, электроэнергию и другие ресурсы, должны относиться к потребителям как к клиентам и предоставлять соответствующий сервис. Многим потребителям можно заключить договор о реструктуризации задолженности. Это могло бы решить многие проблемы.
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