Курс валют в Украине 6 августа заставит граждан попотеть, после продолжительного роста доллару устроят западню

Так, доллар после продолжительного подорожания откроет торги с невероятного падения: -11,97 гривны. При этом уточняется, что к средине прошлого дня валюта уже потеряла 10,16, однако этого гривне показалось явно мало, передает Politeka.

В то же евро воспользуется отвлеченным вниманием гривны, которая будет «рвать и метать» доллар. Торги начнется с невероятных +17,78 гривны.

Курс валют 6 августа на межбанке будет выглядеть следующим образом:

100 долларов — 2770,28 грн;

100 евро — 3290,12 грн.

Обратим внимание, что гривна и дальше будет «истреблять» российский рубль. Его можно будет приобрести ради развлечения за 37 копеек.

До этого мы рассказывали, что экономические эксперты прогнозируют стоимость доллара к концу года в районе 29 гривен. И это на фоне панических прогнозов и событий, которые всколыхнули рынок после перестановок в Национальном банке.

К примеру, экономический аналитик Сергей Николайчук утверждает, что в бюджете заложено плановое опускание гривны до района 28-29 гривен за доллар. Но, как показывает тенденция нескольких последних дней, этот план может быть выполнен досрочно.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют.