Курс валют в Украине 6 августа заставит граждан попотеть, после продолжительного роста доллару устроят западню
Так, доллар после продолжительного подорожания откроет торги с невероятного падения: -11,97 гривны. При этом уточняется, что к средине прошлого дня валюта уже потеряла 10,16, однако этого гривне показалось явно мало, передает Politeka.
В то же евро воспользуется отвлеченным вниманием гривны, которая будет «рвать и метать» доллар. Торги начнется с невероятных +17,78 гривны.
Курс валют 6 августа на межбанке будет выглядеть следующим образом:
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100 долларов — 2770,28 грн;
100 евро — 3290,12 грн.
Обратим внимание, что гривна и дальше будет «истреблять» российский рубль. Его можно будет приобрести ради развлечения за 37 копеек.
До этого мы рассказывали, что экономические эксперты прогнозируют стоимость доллара к концу года в районе 29 гривен. И это на фоне панических прогнозов и событий, которые всколыхнули рынок после перестановок в Национальном банке.
К примеру, экономический аналитик Сергей Николайчук утверждает, что в бюджете заложено плановое опускание гривны до района 28-29 гривен за доллар. Но, как показывает тенденция нескольких последних дней, этот план может быть выполнен досрочно.
Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".
Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.
Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют.