Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво продолжает подогревать интерес украинцев к новому сезону шоу

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, авторитетный повар решил раскрыть некоторые "секреты" популярного среди украинцев шоу "Мастер Шеф".

Соответствующая публикация появилась в официальном микроблоге Эктора Хименеса-Браво в Instagram.

Однако, как предупредил судья шоу, в его заметке есть ложный "секрет".

"Один из них неправда. Угадаете какой? Каждый сезон поступает около 2-х тысяч анкет с желающими. Уборкой и мытьем посуды на проекте занимается специальный департамент с чистоты. В наушник участникам переводят все, что я говорю. Всю одежду с судьями мы подбираем самостоятельно. Одна серия длится три съемочных дня. Съемки одного конкурса длятся 12 часов. Участники в течение проекта живут в одном отеле", - говорится в подписи к фото, где Эктор Хименес-Браво с коллегами по шоу одеты как римские императоры.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и решили отгадать, какой пункт является фейком.

"Трудно, тяжело. Мне кажется про одежду - не правда. Стилисты выбирают?", "Неправда о посуде", "Их гораздо больше", "Вся одежда с судьями мы подбираем самостоятельно", "Одежда вам подбирают стилисты", "Не верный тот, что про одежду. Оля рассказывала, что некоторые наряды не одобряет высшее руководство", - написали они в комментариях.

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.

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