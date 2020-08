View this post on Instagram

7 ФАКТІВ ПРО «МАСТЕР ШЕФ». Один з них неправда. Вгадаєте який? 🍽 Щосезону надходить близько 2-х тисяч анкет з бажаючими; 🍽 Прибиранням і миттям посуду на проекті займається спеціальний департамент з чистоти; 🍽 В навушник учасникам перекладають все, що я кажу; 🍽 Весь одяг із суддями ми підбираємо самостійно; 🍽 Одна серія триває три знімальних дня; 🍽 Зйомки одного конкурсу тривають 12 годин; 🍽 Учасники протягом проекту мешкають в одному готелі.