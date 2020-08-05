Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво продовжує підігрівати інтерес українців до нового сезону шоу

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, авторитетний повар вирішив розкрити деякі "секрети" популярного серед українців шоу "Майстер Шеф".

Відповідна публікація з'явилася в офіційному мікроблозі Ектора Хіменеса-Браво у Instagram.

Однак, як попередив суддя шоу, у його дописі є неправдивий "секрет".

"Один з них неправда. Вгадаєте який? Щосезону надходить близько 2-х тисяч анкет з бажаючими. Прибиранням і миттям посуду на проекті займається спеціальний департамент з чистоти. В навушник учасникам перекладають все, що я кажу. Весь одяг із суддями ми підбираємо самостійно. Одна серія триває три знімальних дня. Зйомки одного конкурсу тривають 12 годин. Учасники протягом проекту мешкають в одному готелі", - йдеться у підписі до фото, де Ектор Хіменес-Браво із колегами по шоу одягнуті як римські імператори.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і вирішили відгадати, який пункт є фейком.

"Важко, важко. Мені здається про одяг - не правда. Стилісти обирають?", "Неправда про посуд", "Їх набагато більше", "Весь одяг із суддями ми підбираємо самостійно", "Одяг вам підбирають стилісти", "Не вірний той, що про одяг. Оля розповідала, що деяке вбрання не одобрює вище керівництво", - написали вони у коментарях.

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розкрив рецепт улюбленої страви.

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