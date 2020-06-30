Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як робити справжню карбонару
Як передає Politeka.net, прославлений кулінар поділився рецептом, а також кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Виявляється, все значно простіше, - і справжня італійська паста з беконом порадує вас і ваших близьких.
"Ця паста підкорила мільярди людей і тепер прийшла ваша черга! Ну не можна зараз в Італію, і нічого! Італія вже у вас на кухні! Мій улюблений рецепт карбонари ♥", - поділився Ектор.
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• панчетта 40 грам на 1 порцію (м'ясний продукт італійської кухні, що представляє собою великий жирний шматок свинячої грудинки, в'ялений в солі, спеціях і травах)
• яйця (1 жовток на одну порцію) + 1 жовток до всієї кількості
• чорний перець
• паста спагетті
• сир Пекоріно Романо 30 грам на 1 порцію
Спосіб приготування:
1. Обсмажте панчетту
2. Збийте яйця і додайте сир, чорний перець.
3. Змішайте з обсмаженим беконом
4. Відваріть пасту
5. Залиште трохи води з-під пасти для соусу
6. Викладіть пасту в сковороду, де була обсмажена панчетта і додайте весь соус, а також трохи води з-під пасти
7. Подавайте, прикрасивши сиром Пекоріно
Користувачі здивувалися, що в рецепті Хіменеса-Браво немає вершків, а також похвалили за труди:
"А я завжди з вершками робила😂, спасибі велике за рецепт! Найкращий кухар у світі! 🤗" - "це справжнісінька карбонара)) без вершків та вершкового масла. Можете прочитати в Вікіпедії"
"Смакота👏"
"Як апетитно👍🤗"
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