Зірка "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво порадував публіку своїм новим рецептом "народної" страви

Детальну інструкцію з приготування з ілюстраціями шеф-кухар опублікував на власній сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися пост, доскрольте до кінця сторінки).

Легендарний фахівець кухні поділився рецептом маринаду для курки і рататуя.

Для приготування маринаду знадобиться:

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1 ціла курка, відкрита грудка (важливо: не хребет)

2 ст. ложки прянощів готової суміші для курки

1 ст. ложка оливкової олії

Хіменес-Браво зазначив, що в процесі приготування маринаду слід дотримуватися встановлених норм, щоб не зіпсувати страву.

Для рататуя потрібно:

150 грам баклажанів

150 грам кабачків

150 грам помідорів

150 грам білого цибулі

150 грам червоного або будь-якого іншого кольорового перцю

3 зубчики часнику

1 ст. ложка орегано (свіжого або сухого)

1 ст. ложка чебрецю (свіжого або сухого)

½ ч. ложки паприки

1 ч. ложка солі

½ ложки чорного перцю

1 ст. ложка оливкової олії

Автор рецепта нагадує, що овочі слід нарізати кубиками.

Спосіб приготування:

  • Маринувати курку протягом години, протерти спеціями і вершковим маслом;
  • Перемішати всі інгредієнти для рататуя, разом з куркою помістіть його в один контейнер і маринувати все разом протягом 45 хвилин;
  • Розігріти духовку до 180 С;
  • Надіслати курку в духовку і готувати 45 хвилин;
  • Вийняти курку і змішати всі овочі за допомогою ложки.
  • Пензликом дістаньте частина соку з курки і почистіть верхню частину курки;

  • Поставте в духовку ще на 30 хвилин;
  • Вийміть ємність з духовки і накрийте його алюмінієвою фольгою і дайте відпочити 15 хвилин;

  • Розріжте і подавайте разом із рататуєм та соками від курки.

Ектор запевняє, що після приготування цієї страви ви точно будете задоволені, а також ваші гості і близькі.

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СМАЖЕНА КУРКА І РАТАТУЙ В ОДНІЙ СТРАВІ МАРИНАД ДЛЯ КУРКИ: 1 ціла курка, відкрита грудкою (важливо: не хребтом); 2 ст. ложки прянощів готової суміші для курки @pripravka_spice; 1 ст. ложка оливкової олії РАТАТУЙ: 150 гр баклажанів; 150 гр кабачків; 150 гр помідорів; 150 гр білої цибулі; 150 гр червоного перцю або іншого кольорового перцю; 3 зубчику часнику дрібно нарізати; 1 ч. ложка орегано (свіжого або сухого); 1 ч. ложка чебрецю (свіжого або сухого); ½ ч. ложки паприки; 1 ч. ложка солі; ½ ложки чорного перцю; 1 ст. ложка оливкової олії Всі овочі нарізаємо кубиками 🎲 ПРИГОТУВАННЯ: 1. Маринуйте курку протягом години, натріть її спеціями та олією. 2. Перемішайте всі інгредієнти для рататую, разом з куркою помістіть в одну ємність і маринуйте все разом ще 45 хвилин. 3. Розігрійте духовку до 180С. 4. Відправте курку в духовку і готуйте 45 хвилин. 5. Вийміть курку і змішайте всі овочі за допомогою ложки. Пензлем дістаньте частину соків з курки і розчистіть верхню частину курки. 6. Поставте в духовку ще на 30 хвилин. 7. Вийміть ємність з духовки і накрийте його алюмінієвою фольгою і дайте відпочити 15 хвилин 8. Розріжте і подавайте разом із рататуєм та соками від курки. Обіцяю, що буде дуже смачно! ❤️

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Нагадаємо, суддя "МастерШеф" Хіменес-Браво розкрив секрет оригінальної страви з баклажанів. 

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво показав, як створити шедевр з курки: як потрібно маринувати птицю.

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