Майстер кухні і ножа знову вражає

Зірка "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво порадував публіку своїм новим рецептом "народної" страви

Детальну інструкцію з приготування з ілюстраціями шеф-кухар опублікував на власній сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися пост, доскрольте до кінця сторінки).

Легендарний фахівець кухні поділився рецептом маринаду для курки і рататуя.

Для приготування маринаду знадобиться:

1 ціла курка, відкрита грудка (важливо: не хребет)

2 ст. ложки прянощів готової суміші для курки

1 ст. ложка оливкової олії

Хіменес-Браво зазначив, що в процесі приготування маринаду слід дотримуватися встановлених норм, щоб не зіпсувати страву.

Для рататуя потрібно:

150 грам баклажанів

150 грам кабачків

150 грам помідорів

150 грам білого цибулі

150 грам червоного або будь-якого іншого кольорового перцю

3 зубчики часнику

1 ст. ложка орегано (свіжого або сухого)

1 ст. ложка чебрецю (свіжого або сухого)

½ ч. ложки паприки

1 ч. ложка солі

½ ложки чорного перцю

1 ст. ложка оливкової олії

Автор рецепта нагадує, що овочі слід нарізати кубиками.

Спосіб приготування:

Маринувати курку протягом години, протерти спеціями і вершковим маслом;

Перемішати всі інгредієнти для рататуя, разом з куркою помістіть його в один контейнер і маринувати все разом протягом 45 хвилин;

Розігріти духовку до 180 С;

Надіслати курку в духовку і готувати 45 хвилин;

Вийняти курку і змішати всі овочі за допомогою ложки.

Пензликом дістаньте частина соку з курки і почистіть верхню частину курки;

Поставте в духовку ще на 30 хвилин;

Вийміть ємність з духовки і накрийте його алюмінієвою фольгою і дайте відпочити 15 хвилин;

Розріжте і подавайте разом із рататуєм та соками від курки.

Ектор запевняє, що після приготування цієї страви ви точно будете задоволені, а також ваші гості і близькі.

Нагадаємо, суддя "МастерШеф" Хіменес-Браво розкрив секрет оригінальної страви з баклажанів.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво показав, як створити шедевр з курки: як потрібно маринувати птицю.

Також Politeka писала, що переможець "МастерШеф" Клопотенко розкрив рецепт ідеального соусу для салатів: "Ви повинні це спробувати".