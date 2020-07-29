Зірка "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво порадував публіку своїм новим рецептом "народної" страви
Детальну інструкцію з приготування з ілюстраціями шеф-кухар опублікував на власній сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися пост, доскрольте до кінця сторінки).
Легендарний фахівець кухні поділився рецептом маринаду для курки і рататуя.
Для приготування маринаду знадобиться:
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1 ціла курка, відкрита грудка (важливо: не хребет)
2 ст. ложки прянощів готової суміші для курки
1 ст. ложка оливкової олії
Хіменес-Браво зазначив, що в процесі приготування маринаду слід дотримуватися встановлених норм, щоб не зіпсувати страву.
Для рататуя потрібно:
150 грам баклажанів
150 грам кабачків
150 грам помідорів
150 грам білого цибулі
150 грам червоного або будь-якого іншого кольорового перцю
3 зубчики часнику
1 ст. ложка орегано (свіжого або сухого)
1 ст. ложка чебрецю (свіжого або сухого)
½ ч. ложки паприки
1 ч. ложка солі
½ ложки чорного перцю
1 ст. ложка оливкової олії
Автор рецепта нагадує, що овочі слід нарізати кубиками.
Спосіб приготування:
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Маринувати курку протягом години, протерти спеціями і вершковим маслом;
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Перемішати всі інгредієнти для рататуя, разом з куркою помістіть його в один контейнер і маринувати все разом протягом 45 хвилин;
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Розігріти духовку до 180 С;
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Надіслати курку в духовку і готувати 45 хвилин;
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Вийняти курку і змішати всі овочі за допомогою ложки.
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Пензликом дістаньте частина соку з курки і почистіть верхню частину курки;
- Поставте в духовку ще на 30 хвилин;
- Вийміть ємність з духовки і накрийте його алюмінієвою фольгою і дайте відпочити 15 хвилин;
- Розріжте і подавайте разом із рататуєм та соками від курки.
Ектор запевняє, що після приготування цієї страви ви точно будете задоволені, а також ваші гості і близькі.
Нагадаємо, суддя "МастерШеф" Хіменес-Браво розкрив секрет оригінальної страви з баклажанів.
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