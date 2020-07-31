Слідом за українською репершою Alyona Alyona в проект "Танці з зірками" прийшов ще один репер

Як передає Politeka.net, інформація про нового учасника нового сезону танцювального шоу з'явилася на офіційній сторінці проекту. Як відомо, Alyona Alyona погодилася вийти на паркет і передала естафету солістові групи «Время и стекло» Олексію Загородньому (Позитиву).

Шанувальники довго чекали відповідь виконавця і нарешті дочекалися. Слідом за своєю колегою Надею Дорофєєвою Позитив погодився взяти участь у проекті. Зазначимо, що Надя в проекті дійшла до фіналу і була однією з найсильніших учасниць. Тепер їй доведеться вболівати за свого партнера.

«Готуйся побачити всю танцювальну майстерність Позитива на паркеті, адже він приймає виклик від Alyona Alyona. Артист передає #танціззіркамиchallengе далі і запрошує взяти участь у шоу фронтмена групи «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергія Танчинця», - написали на сторінці.

Новина викликала бурхливу реакцію прихильників. За 20 хвилин її подивилися більше 3 тисяч разів. В коментарях залишили масу слів підтримки.

«За ним цікаво буде спостерігати», «Як я його довго чекала. Ви найкращі!», «У цьому сезоні вболіваю за всіх!» «Ура! Буду вболівати за нього», «Якщо з дівчат підтримую Юлю Саніну і Славу, то Позитив - мій фаворит серед чоловіків)», - пишуть люди.

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