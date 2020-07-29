Популярная украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona приняла вызов от коллеги по цеху и примет участие в "Танцах со звездами"
Об этом сообщает Politeka.net.
О своем решении певица подумала основательно и все-таки порадует своих поклонников на известном шоу талантов.
"Я принимаю вызов от Дмитрия Танковича. Позитив, давай без негатива, потому что ты - следующий", - рассказала Alyona Alyona.
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По словам украинки, ранее она не имела предрасположенности к танцам и для нее это новое испытание.
"Это новый опыт для меня. Хочется себя испытывать и доказать, что пышки могут все. Я надеюсь, что буду выглядеть органично во всех стилях, потому что имею внутренний стержень, мне есть что рассказать зрителям", - иронично сообщила Алена.
Вдали от камер артистка откровено поведала о том, что танцевального опыта как такового нет.
"В школе в классе ходила на танцевальный кружок и изучала вальс. Это все, что я умею по танцам. В этом сезоне я попробую в силу возможностей своего организма показать всему миру, что все возможно", - считает исполнительница.
Уже известно, что на "Танцы со звездами" уже готов Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, а также Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Саина и Дмитрий Танкович.
Судьями проекта выступят такие личности как Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис. Пока первого шоу запланирован на начало осени.
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