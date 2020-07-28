Участница нового сезона шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос покорила откровенным образом в кокетливом наряде

Известная украинская певица и экс-солистка группы ВИА Гра поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Она приняла участие в новом челлендже в поддержку женщин.

«Дорогие дамы, вместе мы сильнее и лучше. Воодушевляйте, уважайте и любите друг друга», - написала певица.

Санта сопроводила свой пост стильной черно-белой фотографией. На ней она прислоняется к стене в соблазнительном черном наряде с глубоким декольте, отделанным кружевами. Димопулос кокетливо приподняла одну ножку, подразнив зрителей голой кожей.

Поклонники певицы тут же принялись ставить лайки и комментировать ее пост.

«Какая красотень», «Будет танго?», «Какая вы красивая и сексуальная!», «Шикарная фотка», «Великолепна, как всегда!», «Шикарная модель, великолепное фото», «Ну идеал ведь», - пишут люди.

До этого мы писали, что Димопулос рассказала о своем партнере по «Танцям». Комментарий Санты появился на официальной странице проекта в Инстаграм. Красотка сильно прижалась к своему партнеру, вице-чемпиону Украины и мира по латиноамериканским танцам Максиму Леонову, заявив, что он вселяет не только доверие, но и уверенность в себе.

«Он очень позитивный человек и настоящий профессионал, а его чувство юмора и мотивация, которой он умеет заряжать окружающих, вселяют в меня доверие», заявила Санта.

Напомним, горячая Санта Димопулос страстно прижалась к экс-партнеру Кравец из «Квартал 95»: «Красивая пара».

Как сообщала Politeka, красотку Санту Димопулос из "ВИА Гры" больно укололи за фото с подросшей дочкой.

Также Politeka писала, что роскошная экс-ВИА Гра Димопулос в одной сеточке затмила Монику Белуччи.