Украинская певица Светлана Лобода анонсировала долгожданную премьеру нового клипа
На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала два анонса, в которых засветилась скандальная телеведущая Ксения Собчак и певица Лолита, передает Рoliteka.net. Судя по видео, клип будет очень необычным.
Известно, что в нем принял участие российский сценарист и актер Александр Гудков, который является креативным продюсером и сценаристом многих видеоклипов. Вероятно, новый клип Лободе придумал тоже он.
«Вас ждёт большой сюрприз, Дамы и Господа! Премьера», - подписала видео Лобода.
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Больше всего в анонсе поклонников заинтриговали звезды. Так, Лолита Милявская предстала в красном латексном костюме, а Собчак с перебитым носом. Также в анонсе поджигали человека. Выглядит он многообещающе.
В комментариях у Лободы оставили массу восторженных отзывов.
«Ну что, товарищи, готовимся, нас ждет разрыв всего)», «Это «boom-boom» просто идеально», «Заинтриговали нас ещё больше, ждём с нетерпением», «вот это бум нас ждёт, ух, дожить бы», «Ура Светик нас услышала», «Бомби, детка! А мы тебя поддержим», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода поделилась кадром с тренировки. Певица делала растяжку, что засняли на камеру.
Напомним, что неповторимая Лобода пленила роскошным телом, засветив сладкие места: топ фото певицы в купальниках.
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