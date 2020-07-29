37-летняя украинская певица Светлана Лобода похвасталась жарким образом на бекстейдж-кадрах из нового клипа

Как известно, каждый клип Светланы очень необычный и непохож на предыдущие. Поэтому выход новых роликов фанаты ждут с нетерпением. На показанных кадрах Светлана вновь удивила, опубликовав пост в социальной сети Инстаграм.

Певица решила не только сменить имидж, прическу, но и стиль. В ролике видно, как артистка качается на игрушечной лошадке красного цвета в необычных сапогах вокруг огромного стола, за которым сидят гости в костюмах. При этом рядом с артисткой играл скрипач с горящей головой в прямом смысле этого слова.

«Вас ждёт большой сюрприз , Дамы и Господа !!!😛ПРЕМЬЕРА 🔥🔥🔥 31.07 #BOOMBOOM,» - написала Светлана.

Отметим, режиссером видео выступил комик Александр Гудков. Певица также ранее поделилась с поклонниками своими впечатлениями от съемок.

«Я получила удовольствие и по-настоящему оторвалась!!! уверена, нас ждет что-то очень необычное, дерзкое, свободное и местами шокирующее! в лучших традициях Лободы и Гудкова».

Вот что ответили фанаты:

«Вот это бум нас ждёт, ух, дожить бы🤤», «Ставим будильники и напоминалки на телефон», «Ура Светик нас услышала ❤️», «батюшки, как интересно», «Заклинаю на хит 😭», «Никакое слово не опишет так точно, насколько сильно я жду!!🌪», «О Боже 🔥Это случилось 😍», «Бомби ,детка ! А мы тебя поддержим 🤞», «Хит, однозначно 💣🔥», «Ребята готовы стримить ?😂», «Что за сатанинские мотивы ??🤔».

Ранее также звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в одновременно нежном и дерзком наряде.

Певица примерила крохотное кожаное черное платье без бретелек, которое выгодно подчеркнуло ее тонкую талию и изящный бюст. Шикарный лук дополнили босоножки на шпильках, стильная сумочка и небрежно накинутый на плечи пиджак - все в черном цвете. Также не обошлось без идеальной укладки (волосы зачесаны назад с мокрым эффектом) и яркого макияжа с акцентом на глаза.

Лобода блеснула "бесконечными" ногами, закинув одну на другую, сидя в автомобиле. Кроме того, звезда покорила публику игривым взглядом.

"У каждой девушки должно быть маленькое черное платье и большая харизма - и ночь будет необыкновенной 😘 Магия взгляда и ничего больше 🖤 МалышкаLO", - подписала это сочное фото Светлана.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев