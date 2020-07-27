37-летняя украинская певица Светлана Лобода сверкнула идеальным телом в купальнике

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка часто делится фотографиями с отдыха. Для поклонников это особое наслаждение, так как звезда публикует яркие и сочные кадры в купальниках.

Стоит отметить, что на странице Лободы можно найти с десяток фото в разных купальниках. Неизменно одно – во всех костюмах она выглядит превосходно. Несмотря на рождение двух дочек, певица может похвастаться отменной фигурой. У нее тонкая талия и плоский животик, стройные ножки и пышная грудь. Артистка надевает на отдых как мини-бикини, так и спортивные купальники ярких расцветок.

Очень часто Лобода делится совместными фото с дочками. Так, недавно она опубликовала фото, на котором позировала со своей младшей дочкой Тильдой. Лобода была в зеленом купальнике, а на малышку надела зеленые трусики и бандану. Стоит отметить, что певица до сих пор не показывает лицо девочки, как и не раскрывает личность ее отца.

Одним из самых запоминающихся пляжных образов за последнее время стало фото в тигровом купальнике. На снимке Лобода засветила все свои соблазнительные изгибы и сладкие места. Выглядела певица на все 100%.

Напомним, что счастливая Лобода показала жаркий отдых у бассейна даже без купальника: "Это просто класс".

Как сообщала Politeka, Лобода без лифчика эффектно выгнулась и произвела фурор новым фото: «Так и сердце прихватить может».

Также Politeka писала, что Светлана Лобода вернулась в Украину, появилось видео: "впервые за три года она...".