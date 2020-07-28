37-летняя украинская певица Светлана Лобода сверкнула идеальным телом в купальнике

Как передает Politeka.net, архивный снимок певицы появился на ее фан-странице в Инстаграм. Красотка стояла в оригинальном купальнике, который блестел и переливался под светом камер. Ее животик был оголен, артистка засветила молодое упругое тело. Стоит отметить, что на животе Лободы даже прорисовывался пресс. Активные занятия спортом не прошли даром.

Сверху Лобода набросила капюшон, что придало особой пикантности ее образу.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода за последний год успела похвастаться фигурой в самых разнообразных купальниках. Абсолютно все они пришлись ей по фигуре. Так, недавно артистка примеряла яркий розовый купальник спортивного типа. Красотка стояла на коленях на фоне песка и пальм. В руках у нее был кокос. Идеальный купальный костюм обтянул прелести звезды, сделав акцент на тонкой талии.

Как известно, недавно Лобода впервые за долгое время дала концерт в Украине. Видео с выступления появилось в Инстаграм у Лободы и у многих других звезд. Как выяснили журналисты, Лобода выступала на закрытой вечеринке в Одессе. Это был первый концерт за последние несколько лет.

Напомним, что Лобода без лифчика эффектно выгнулась и произвела фурор новым фото: «Так и сердце прихватить может».

Как сообщала Politeka, аппетитная Лобода устроила жаркие танцы в слишком тесном бикини: "Каменских бы такую форму!".

Также Politeka писала, что Лобода дерзко выгнулась в коротком топе, покрасовавшись идеальной фигурой: «Пример для подражания».