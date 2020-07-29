Українська співачка Світлана Лобода анонсувала довгоочікувану прем'єру нового кліпу

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала два анонси, в яких засвітилася скандальна телеведуча Ксенія Собчак і співачка Лоліта, передає Рoliteka.net. Судячи з відео, кліп буде дуже незвичайним.

Відомо, що в ньому взяв участь російський сценарист і актор Олександр Гудков, який є креативним продюсером і сценаристом багатьох відеокліпів. Ймовірно, новий кліп Лободи теж придумав він.

«Вас чекає великий сюрприз, Пані та Панове! Прем'єра», - підписала відео Лобода.

Найбільше в анонсі шанувальників заінтригували зірки. Так, Лоліта Мілявська була в червоному латексному костюмі, а Собчак з перебитим носом. Також в анонсі підпалювали людину. Виглядає він багатообіцяюче.

У коментарях у Лободи залишили масу захоплених відгуків.

«Ну що, товариші, готуємося, нас чекає розрив всього)», «Це «boom-boom» просто ідеально», «Заінтригували нас ще більше, чекаємо з нетерпінням», «ось це бум нас чекає, ух, дожити б», «Ура Светік нас почула», «Бомби, дитинко! А ми тебе підтримаємо», - пишуть користувачі мережі.

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