Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала поклонникам, как проводит время дома

Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором красилась в ускоренном темпе. Красотка была одета в белоснежный халат, который она пикантно спустила с плечей, создав соблазнительную зону декольте. У Софии были мокрые волосы, а ее шею украшал золотой кулон. Девушка красилась и делилась своими секретиками с поклонниками.

«Вот некоторые из моих советов по получению простого летнего макияжа, который будет долго держаться. Скажите «нет» тональному крему и используйте в течение сезона крем BB или тонированный увлажняющий крем… Инвестируйте в универсальный продукт для губ, щек и век. Бронзер - это всегда хорошая идея! Всегда держите гель для бровей под рукой», - рассказала девушка.

За несколько часов ее видео посмотрели более 3 тысячи человек. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Ты красавица», «Какая красивая», «С или без макияжа..супер милая», «Сонечка идеальна даже без косметики! Красавица наша любимая!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко сверкнула красотой в рубашке с узорами, которую расстегнула и приспустила. Под ней можно увидеть белый купальник.

Напомним, что раздетая внучка Ротару, словно русалка, порезвилась на скалистом берегу: "Прекрасные ощущения".

Как ранее сообщала Politeka, длинноногая внучка Ротару засветила свою главную гордость в экстремальном разрезе: "Идеально".

Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару разделась до белья и сразила внешним видом на отдыхе: "Волшебство случается".