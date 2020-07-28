Молодая модель и начинающая певица Соня Евдокименко, которая приходится внучкой Софии Ротару, поделилась яркими эмоциями во время отдыха

Как сообщает Politeka.net, девушка опубликовала новое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

На снимке Соня Евдокименко сидит на шезлонге в позе лотоса у самой воды, от солнца девушку защищает большой зонт. Красотка приспустила рубашку, оставшись в одном бюстгальтере. Она сидит спиной к камере, поэтому никаких интимных подробностей поклонникам не "засветила". В то же время, буйная природа вокруг создают атмосферу загадочности и покоя.

"Утро - когда волшебство случается. Настало время сбалансировать свой разум и тело и наметить планы на весь день", - подписала Соня Евдокименко.

Ранее девушка опубликовала в Инстаграм ролик, на котором была в купальнике и легкой рубашке, которую то и дело снимала. Соня порезвилась в воде у скал, подставив солнцу все выдающиеся части тела. Падающая тень создала необычную сказочную атмосферу, в которой девушка стала похожа на русалку. Несмотря на полумрак, можно хорошо рассмотреть стройную фигуру и упругий животик Евдокименко.

"Прекрасные ощущения 🧜🏻‍♀️💫", - подписала ролик звезда.

Напомним, внучка Софии Ротару в дерзком мини взбудоражила пикантными кадрами: "Потрясающая лошадка".

Как сообщала Politeka, внучка Ротару подразнила сладкими местами в тесном купальнике.

Также Politeka писала, что юная внучка Ротару свела с ума одним взглядом, фото завораживает.