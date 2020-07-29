Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя, поразив красотой

На фото Соня показалась в легком платье с огромным разрезом по бедро. Евдокименко показала себя в профиль, а образ дополнила босоножками на приличном каблуке. Волосы звезда оставила распущенными, а сама смотрела в камеру, пока демонстрировала длинные ноги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет всем", - написала Соня.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красивая, как всегда", "Идеально", "Привет, хорошего дня и отличного настроения", "Ты великолепна", "Богиня".

Ранее мы сообщали, что молодая модель и начинающая певица Соня Евдокименко, которая приходится внучкой Софии Ротару, поделилась яркими эмоциями во время отдыха.

На снимке Соня Евдокименко сидит на шезлонге в позе лотоса у самой воды, от солнца девушку защищает большой зонт. Красотка приспустила рубашку, оставшись в одном бюстгальтере. Она сидит спиной к камере, поэтому никаких интимных подробностей поклонникам не "засветила".

Сообщалось, что внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Евдокименко пошалила во время новой фотосессии.

«Твоя жизнь — твоя история. Пиши хорошо. Редактируй часто», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Евдокименко в наряде телесного цвета и миниатюрных шортах проезжается верхом на лошади, после чего ложится ей на гриву и застывает ради пикантного кадра.

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