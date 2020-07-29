Онука легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала шанувальникам, як проводить час вдома

Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, на якому фарбувалася в прискореному темпі. Красуня була одягнена в білосніжний халат, який вона пікантно спустила з плечей, створивши спокусливу зону декольте. У Софії було мокре волосся, а її шию прикрашав золотий кулон. Дівчина фарбувалася і ділилася своїми секретиками з шанувальниками.

«Ось деякі з моїх порад щодо отримання простого літнього макіяжу, який буде довго триматися. Скажіть «ні» тональному крему і використовуйте протягом сезону BB крем або тонований зволожуючий крем… Інвестуйте в універсальний продукт для губ, щік і очей. Бронзер - це завжди гарна ідея! Завжди тримайте гель для брів під рукою», - розповіла дівчина.

За кілька годин її відео подивилися понад 3 тисячі осіб. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Ти красуня», «Яка гарна», «З або без макіяжу..супер мила», «Сонечка ідеальна навіть без косметики! Красуня наша улюблена!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Соня Євдокименко блиснула красою в сорочці з візерунками, яку розстебнула і спустила. Під нею можна побачити білий купальник.

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