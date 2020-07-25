19-летняя модель и начинающая певица Соня Евдокименко, внучка легендарной артистки Софии Ротару, пленила нежными изгибами на откровенном видео

Как передает Рoliteka.net, красотка публиковала новый ролик в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в бикини и легкой рубашке, накинутой на плечи, котору, впрочем, девушка то снимала, то надевала (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, внучка Ротару позировала у воды на скалистом берегу, демонстрируя упругие прелести в лучах солнца. Красотка изумила плоским животиком и аппетитными округлостями. Падающая тень придала некоей сказочности этим кадрам, так и хочется сравнить резвящуюуся Соню с русалочкой.

"Прекрасные ощущения 🧜🏻‍♀️💫", - подписала ролик звезда.

За короткое время пользователи успели поставить более 7 тысяч "лайков" и написать в комментариях: "Очень классно ❤️😍".

Ранее мы сообщали, Евдокименко ошеломила кадрами в нежном мини-платье, которое оголило ее формы «буквально от ушей».

«Королевский стиль», «элегантность и красота», «очень зрело выглядите», «выглядишь невероятно», «роскошная крошка», «ураган обаяния», «супер», — отреагировали пользователи.

Также мы рассказывали, Соня, которая, как известно, увлекается конным спортом, изумила фото с грациозным животным. На снимке юный талант предстала в белом комбинезоне, который спустила на одном плече. Как можно заметить, красотка под него надела черный топ, а образ дополнила очками. Евдокименко стояла возле белой лошади и смотрела в камеру, пока ее снимали.

Напомним, внучка Ротару похвасталась молодым телом в леопарде, бабушка не сдержалась

А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару прогулялась по Киеву, засветив главную гордость