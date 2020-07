View this post on Instagram

СМАЖЕНА КУРКА І РАТАТУЙ В ОДНІЙ СТРАВІ МАРИНАД ДЛЯ КУРКИ: 1 ціла курка, відкрита грудкою (важливо: не хребтом); 2 ст. ложки прянощів готової суміші для курки @pripravka_spice; 1 ст. ложка оливкової олії РАТАТУЙ: 150 гр баклажанів; 150 гр кабачків; 150 гр помідорів; 150 гр білої цибулі; 150 гр червоного перцю або іншого кольорового перцю; 3 зубчику часнику дрібно нарізати; 1 ч. ложка орегано (свіжого або сухого); 1 ч. ложка чебрецю (свіжого або сухого); ½ ч. ложки паприки; 1 ч. ложка солі; ½ ложки чорного перцю; 1 ст. ложка оливкової олії Всі овочі нарізаємо кубиками 🎲 ПРИГОТУВАННЯ: 1. Маринуйте курку протягом години, натріть її спеціями та олією. 2. Перемішайте всі інгредієнти для рататую, разом з куркою помістіть в одну ємність і маринуйте все разом ще 45 хвилин. 3. Розігрійте духовку до 180С. 4. Відправте курку в духовку і готуйте 45 хвилин. 5. Вийміть курку і змішайте всі овочі за допомогою ложки. Пензлем дістаньте частину соків з курки і розчистіть верхню частину курки. 6. Поставте в духовку ще на 30 хвилин. 7. Вийміть ємність з духовки і накрийте його алюмінієвою фольгою і дайте відпочити 15 хвилин 8. Розріжте і подавайте разом із рататуєм та соками від курки. Обіцяю, що буде дуже смачно! ❤️