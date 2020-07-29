Звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво порадовал публику своим новым рецептом "народного" блюда

Детальную инструкцию по приготовлению с иллюстрациями шеф-повар опубликовал на собственной странице в Instagram, сообщает Politeka.net. (чтобы посмотреть пост, доскрольте до конца страницы).

Легендарный специалист кухни поделился рецептом маринада для курицы и рататуя.

Для приготовления маринада понадобиться:

Популярные статьи сейчас

Как сегодня выглядят дети Миронова, Никулина, Высоцкого и других звезд советского кино: фото наследников

ЗНО-2020: у абитуриентов массово «украли» баллы, скандал разгорелся из-за результатов тестов

Русская Кардашьян в дырявом купальнике сжала «булочки» прямо перед камерой: «Очень сочная»

Август ударит по Украине погодными аномалиями, от +42 до заморозков: детальный прогноз
Показать еще

1 целая курица, открытая грудка (важно: не позвоночник)

2 ст. ложки пряностей готовой смеси для курицы

1 ст. ложка оливкового масла

Хименес-Браво отметил, что в процессе готовки маринада следует придерживаться установленных норм, чтобы не испортить блюдо.

Для рататуя потребуется:

150 грамм баклажанов

150 грамм кабачков

150 грамм помидоров

150 грам белого лука

150 грамм красного или любого другого цветного перца

3 зубчика чеснока

1 ст. ложка орегано (свежего или сухого)

1 ст. ложка чебреца (свежего или сухого)

½ ч. ложки паприки

1 ч. ложка соли

½ ложки чорного перца

1 ст. ложка оливкового масла

Автор рецепта напоминает, что овощи следует нарезать кубиками.

Способ приготовления:

  • Мариновать курицу в течение часа, протереть специями и сливочным маслом;
  • Перемешать все ингредиенты для рататуя, вместе с курицей поместите его в один контейнер и мариновать все вместе в течение 45 минут;
  • Разогреть духовку до 180 С;
  • Отправить курицу в духовку и готовить 45 минут;
  • Вынуть курицу и смешать все овощи при помощи ложки. Кисточкой достаньте часть сока из курицы и почистите верхнюю часть курицы;

  • Поставьте в духовку еще на 30 минут;
  • Снимите контейнер с духовки и накройте его алюминиевой фольгой и дайте отдохнуть в течение 15 минут;

  • Разрежьте и подавайте вместе с рататуем и соками с курицы.

Эктор уверяет, что после приготовления данного блюда вы точно останетесь довольным, а также ваши гости и близкие.

View this post on Instagram

СМАЖЕНА КУРКА І РАТАТУЙ В ОДНІЙ СТРАВІ МАРИНАД ДЛЯ КУРКИ: 1 ціла курка, відкрита грудкою (важливо: не хребтом); 2 ст. ложки прянощів готової суміші для курки @pripravka_spice; 1 ст. ложка оливкової олії РАТАТУЙ: 150 гр баклажанів; 150 гр кабачків; 150 гр помідорів; 150 гр білої цибулі; 150 гр червоного перцю або іншого кольорового перцю; 3 зубчику часнику дрібно нарізати; 1 ч. ложка орегано (свіжого або сухого); 1 ч. ложка чебрецю (свіжого або сухого); ½ ч. ложки паприки; 1 ч. ложка солі; ½ ложки чорного перцю; 1 ст. ложка оливкової олії Всі овочі нарізаємо кубиками 🎲 ПРИГОТУВАННЯ: 1. Маринуйте курку протягом години, натріть її спеціями та олією. 2. Перемішайте всі інгредієнти для рататую, разом з куркою помістіть в одну ємність і маринуйте все разом ще 45 хвилин. 3. Розігрійте духовку до 180С. 4. Відправте курку в духовку і готуйте 45 хвилин. 5. Вийміть курку і змішайте всі овочі за допомогою ложки. Пензлем дістаньте частину соків з курки і розчистіть верхню частину курки. 6. Поставте в духовку ще на 30 хвилин. 7. Вийміть ємність з духовки і накрийте його алюмінієвою фольгою і дайте відпочити 15 хвилин 8. Розріжте і подавайте разом із рататуєм та соками від курки. Обіцяю, що буде дуже смачно! ❤️

A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) on

Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл секрет оригинальной блюда из баклажанов.

Как сообщала Politeka, Хіменес-Браво показал, как создать шедевр из курицы: как нужно мариновать птицу.

Также Politeka писала, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл рецепт идеального соуса для салатов: "Вы должны это попробовать".