Мастер кухни и ножа снова поражает

Звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво порадовал публику своим новым рецептом "народного" блюда

Детальную инструкцию по приготовлению с иллюстрациями шеф-повар опубликовал на собственной странице в Instagram, сообщает Politeka.net. (чтобы посмотреть пост, доскрольте до конца страницы).

Легендарный специалист кухни поделился рецептом маринада для курицы и рататуя.

Для приготовления маринада понадобиться:

1 целая курица, открытая грудка (важно: не позвоночник)

2 ст. ложки пряностей готовой смеси для курицы

1 ст. ложка оливкового масла

Хименес-Браво отметил, что в процессе готовки маринада следует придерживаться установленных норм, чтобы не испортить блюдо.

Для рататуя потребуется:

150 грамм баклажанов

150 грамм кабачков

150 грамм помидоров

150 грам белого лука

150 грамм красного или любого другого цветного перца

3 зубчика чеснока

1 ст. ложка орегано (свежего или сухого)

1 ст. ложка чебреца (свежего или сухого)

½ ч. ложки паприки

1 ч. ложка соли

½ ложки чорного перца

1 ст. ложка оливкового масла

Автор рецепта напоминает, что овощи следует нарезать кубиками.

Способ приготовления:

Мариновать курицу в течение часа, протереть специями и сливочным маслом;

Перемешать все ингредиенты для рататуя, вместе с курицей поместите его в один контейнер и мариновать все вместе в течение 45 минут;

Разогреть духовку до 180 С;

Отправить курицу в духовку и готовить 45 минут;

Вынуть курицу и смешать все овощи при помощи ложки. Кисточкой достаньте часть сока из курицы и почистите верхнюю часть курицы;

Поставьте в духовку еще на 30 минут;

Снимите контейнер с духовки и накройте его алюминиевой фольгой и дайте отдохнуть в течение 15 минут;

Разрежьте и подавайте вместе с рататуем и соками с курицы.

Эктор уверяет, что после приготовления данного блюда вы точно останетесь довольным, а также ваши гости и близкие.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл секрет оригинальной блюда из баклажанов.

Как сообщала Politeka, Хіменес-Браво показал, как создать шедевр из курицы: как нужно мариновать птицу.

Также Politeka писала, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл рецепт идеального соуса для салатов: "Вы должны это попробовать".