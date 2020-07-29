Звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво порадовал публику своим новым рецептом "народного" блюда
Детальную инструкцию по приготовлению с иллюстрациями шеф-повар опубликовал на собственной странице в Instagram, сообщает Politeka.net. (чтобы посмотреть пост, доскрольте до конца страницы).
Легендарный специалист кухни поделился рецептом маринада для курицы и рататуя.
Для приготовления маринада понадобиться:
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1 целая курица, открытая грудка (важно: не позвоночник)
2 ст. ложки пряностей готовой смеси для курицы
1 ст. ложка оливкового масла
Хименес-Браво отметил, что в процессе готовки маринада следует придерживаться установленных норм, чтобы не испортить блюдо.
Для рататуя потребуется:
150 грамм баклажанов
150 грамм кабачков
150 грамм помидоров
150 грам белого лука
150 грамм красного или любого другого цветного перца
3 зубчика чеснока
1 ст. ложка орегано (свежего или сухого)
1 ст. ложка чебреца (свежего или сухого)
½ ч. ложки паприки
1 ч. ложка соли
½ ложки чорного перца
1 ст. ложка оливкового масла
Автор рецепта напоминает, что овощи следует нарезать кубиками.
Способ приготовления:
- Мариновать курицу в течение часа, протереть специями и сливочным маслом;
- Перемешать все ингредиенты для рататуя, вместе с курицей поместите его в один контейнер и мариновать все вместе в течение 45 минут;
- Разогреть духовку до 180 С;
- Отправить курицу в духовку и готовить 45 минут;
- Вынуть курицу и смешать все овощи при помощи ложки. Кисточкой достаньте часть сока из курицы и почистите верхнюю часть курицы;
- Поставьте в духовку еще на 30 минут;
- Снимите контейнер с духовки и накройте его алюминиевой фольгой и дайте отдохнуть в течение 15 минут;
- Разрежьте и подавайте вместе с рататуем и соками с курицы.
Эктор уверяет, что после приготовления данного блюда вы точно останетесь довольным, а также ваши гости и близкие.
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