Экс-солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос похвасталась роскошной фигурой в наряде в сетку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, певица позирует лежа на полу в наряде в сетку. Пикантные места знаменитости прикрывает крохотное белье. Сама знаменитость водит руками перед камерой и соблазнительно улыбается.

На других кадрах Димопулос красуется в строгом наряде – платье и пиджаке, который решила надеть без белья. Все это происходит под красивую музыку.

«Глаз не оторвать», «Вы шикарная», «огонь», «Сек*и! Очень красиво снят ролик», «идеальная», «Восхитительна, как всегда», «моя богиня», «В любом образе и наряде вы великолепны», «Я думала вначале- Моника Белуччи», — пишут они.

До этого мы писали, что Санта Димопулос показала идеальные изгибы в роскошном платье.

На новом снимке певица позирует в элегантном красном платье от Dior, которое едва выдерживало ее пышные формы. Из-за этого кажется, что прелести звезды буквально "выпрыгивают" из корсета.

Однако, несмотря на это, Димопулос выглядит очень нежной и женственной, а не пошлой. Волосы знаменитость красиво уложила на один бок, поэтому они лишь подчеркивают общую картину.

Напомним, что Димопулос забыла надеть лифчик и сверкнула прелестями: «Шикарная».

Как сообщала Politeka, мокрая экс-ВИА Гра порезвилась с подружками на камеру: жаркие кадры веселья.

Также Politeka писала, что Димопулос в наряде с вырезом показала невероятную красоту: «Внеземная».