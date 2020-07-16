Дочь Санты Димопулос поразила поклонников
Санта Димопулос – экс-участница группы «ВИА Гра» выложила фото малышки в социальной сети, пишет Politeka.net.
Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Санта Димопулос показала свою десятимесячную дочь Софию – дочь певицы и чемпионки мира по фитнесу от владельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. Малышка стала пятой в семье Кучеренко и второй для Санты – певица уже воспитывает 10-летнего сына Даниэля.
«Десять месяцев. Если бы ее не было – ее нужно было придумать. Я знаю, эта девочка изменит мир», – написала певица.
Поклонники певицы отметили, что девочка похожа больше на папу, и, по-видимому, не красавица.
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«Жаль, не похожа на вас – не красавица. Вы красавица» – написала vitamelnik8.
Однако, любящая мама ответила на подобные «комплименты» дочери, заявив, что девочка еще больше красавица, чем ее мама.
«Мне не жаль. Она еще больше красуня», – ответила Димопулос.
Но вот все остальные подписчики певицы сошлись во мнениях - девочка настоящая красавица и «булочка». Кроме того, девочку сравнили с ангелом, а ее маму - с богиней.
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