Девочка совсем не похожа на мать

Дочь Санты Димопулос поразила поклонников

Санта Димопулос – экс-участница группы «ВИА Гра» выложила фото малышки в социальной сети, пишет Politeka.net.

Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Санта Димопулос показала свою десятимесячную дочь Софию – дочь певицы и чемпионки мира по фитнесу от владельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. Малышка стала пятой в семье Кучеренко и второй для Санты – певица уже воспитывает 10-летнего сына Даниэля.

«Десять месяцев. Если бы ее не было – ее нужно было придумать. Я знаю, эта девочка изменит мир», – написала певица.

Поклонники певицы отметили, что девочка похожа больше на папу, и, по-видимому, не красавица.

«Жаль, не похожа на вас – не красавица. Вы красавица» – написала vitamelnik8.

Однако, любящая мама ответила на подобные «комплименты» дочери, заявив, что девочка еще больше красавица, чем ее мама.

«Мне не жаль. Она еще больше красуня», – ответила Димопулос.

Но вот все остальные подписчики певицы сошлись во мнениях - девочка настоящая красавица и «булочка». Кроме того, девочку сравнили с ангелом, а ее маму - с богиней.

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