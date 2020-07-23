Новая участница нового сезона шоу «Танці з зірками» откровенно рассказала о своем партнере

Как передает Politeka.net, комментарий Санты появился на официальной странице проекта в Инстаграм. Красотка сильно прижалась к своему партнеру, вице-чемпиону Украины и мира по латиноамериканским танцам Максиму Леонову, заявив, что он вселяет не только доверие, но и уверенность в себе.

«Он очень позитивный человек и настоящий профессионал, а его чувство юмора и мотивация, которой он умеет заряжать окружающих, вселяют в меня доверие», заявила Санта.

Напомним, что в прошлом сезоне Максим Леонов был партнером по шоу Елены Кравец из «Квартал 95». Пара достаточно долго продержалась в проекте.

Стоит отметить, что поклонники шоу с восторгом встретили новость о том, с кем будет танцевать Санта. Многие стали делать ставки на победу этой пары.

«Максик, жги!», «Пара подходит друг другу. Браво», «Мне кажется, что эта пара выигрывает это шоу», «Претенденты на победу. Буду за них болеть», «Красивая пара», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что об участии в проекте уже заявили Надежда Мейхер, Олег Винник, а также актеры, известные по сериалам «Крепостная» и «Папик».

Напомним, что экс-ВИА Гра Димопулос посветила прелестями в глубоком декольте, Астафьева не смолчала: «Повеяло ароматами».

Как ранее сообщала Politeka, Винник, Мейхер и другие звезды нового сезона «Танці з зірками» взбудоражили сеть: «эти имена впечатлят любого».

Также Politeka информировала, что красотку Санту Димопулос из "ВИА Гры" больно укололи за фото с подросшей дочкой: "Жаль, не красавица".