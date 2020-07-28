Учасниця нового сезону шоу «Танці з зірками» Санта Дімопулос підкорила відвертим образом в кокетливому вбранні

Відома українська співачка і екс-солістка гурту ВІА Гра поділилася новим знімком у своєму Instagram. Вона взяла участь у новому челленджі в підтримку жінок.

«Дорогі дами, разом ми сильніше і краще. Надихайте, поважайте і любіть одна одну», - написала співачка.

Санта супроводжувала свій пост стильній чорно-білою фотографією. На ній вона притуляється до стіни в спокусливому чорному вбранні з глибоким декольте, обробленим мереживами. Дімопулос кокетливо звела одну ніжку, подразнивши глядачів голою шкірою.

Шанувальники співачки відразу ж почали ставити лайки і коментувати її пост.

«Яка красу», «Буде танго?», «Яка ви красива і сексуальна!», «Шикарна фотка», «Чудова, як завжди!», «Шикарна модель, чудове фото», «Ну ідеал адже», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Дімопулос розповіла про свого партнера по «Танцям». Коментар Санти з'явився на офіційній сторінці проекту в Instagram. Красуня сильно притулилася до свого партнера, віце-чемпіону України та світу з латиноамериканських танців Максиму Леонову, заявивши, що він вселяє не тільки довіру, але і впевненість в собі.

«Він дуже позитивна людина і справжній професіонал, а його почуття гумору і мотивація, якою він уміє заряджати оточуючих, вселяють у мене довіру», заявила Санта.

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