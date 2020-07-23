Известная модель Алена Омович, которую называют украинской версией Кардашьян, сверкнула главным достоинством

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Омович встала в неприличную и немного развратную позу, повернувшись к камере «пятой точкой». Девушка выбрала для фото обтягивающие серые лосины, которые максимально обтянули ее формы. Судя по снимку, Омович прибегала к пластическим операциям или к чрезмерному фотошопу, чтобы сделать свою «пятую точку» такой формы.

Впрочем, фанатов модели это мало волнует. За час ее фото собрало более 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вау, отлично, Алена, такая красивая и сладкая», «Красотка», «Мило», «Бомба костюм», «Идеально», «Алена является хорошим примером для девушек, как нужно стремиться нравиться своему мужчине. Берите с нее пример, девушки, "такие какие вы есть"))», «Какой орех», «Не могу оторвать глаз от этой прелести», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что роскошная Омович понежилась на солнышке в желтом платье без белья. Красотка без стыда показала свой шестой размер, соблазнительно выгнувшись на пледе. Алена закрыла глаза от удовольствия, что сделало фото максимально горячим.

Напомним, что Омович блеснула надутыми "мячиками" в распутном платье: "Вот это декольте!".

Как ранее сообщала Politeka, Омович завернулась в "сеточку" и впечатлила агрегатом: ракурсы один вкуснее другого.

Также Politeka информировала, что Омович непристойно растянулась в прозрачном боди: видно каждую деталь.