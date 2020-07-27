Модель и инстадива Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, сверкнула роскошной фигурой в лифчике

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем Инстаграм. Красотка сфотографировала себя в лифте. Она была одета в белый спортивный лифчик и трусы, похожие на мужские. Сверху она накинула большой строгий пиджак. Дополнили образ солнцезащитные очки, розовые ногти и большая сумка. Прическу модель сделала тоже соответствующую.

Стоит отметить, что размер новой груди модели взбудоражил поклонников. Фаны в восторге от того, как теперь выглядят прелести красотки.

За полчаса пост Омович собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Образ просто огонь», «Образ шикарный! Стильно, необычно!», «Супер», «Шикарно, достойная фотка», «Красотка», «Богиня», «Самая лучшая», «Конфетка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович практически разделась перед зеркалом. Красотка позировала на камеру в откровенном наряде, который почти ничего не прикрывал. Омович красовалась в прозрачном боди. Сквозь тонкую ткань был виден каждый изгиб ее идеального тела и большая аппетитная грудь. Модель без стеснения показала себя во всей красе.

Напомним, что Алена Омович осталась без лифчика, вывалив шестой размер перед камерой: "На одну лёг, второй укрылся".

А еще Politeka писала, что Алена Омович встала в развратную позу, выставив напоказ главную гордость: «Какой орех».

Также Politeka сообщала, что Алена Омович завернулась в "сеточку" и впечатлила агрегатом: ракурсы один вкуснее другого.