Популярна українська модель Олена Омович показала, як насолоджується масажем з користю для фігури

Скандальна красуня, відома в мережі як «українська Кардашьян», поділилася новим відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На відео можна побачити, як модель, роздягнувшись до білизни, отримує антицелюлітний масаж. На кадрах Омович щосили насолоджується тим, як масажист розтирає її вражаючих розмірів п'яту точку і відбиває її спеціальним пристосуванням.

«Дівчатка зізнайтеся чесно, у вас є целюліт? У мене ось є, але я з ними борюся. Тому дуже важливо, так само як і я проходити курс антицелюлітного ручного масажу», - пояснила Омович у підписі до відео.

Її підписники тут же відреагували на новий пост.

«Целюль є у всіх», «Це найкраща робота господа», «Можна я буду твоїм особистим масажистом», «Блін Альон все круто але імпланти в попі навіщо?», «Я кайфую», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Омович показала підтягнуту фігуру в небесно-блакитному вбранні.

Прославилася завдяки незвичайній зовнішності модель знову вразила фанатів. Цього разу дівчина приміряла на диво скромний наряд - коротенька сукня небесно-блакитного відтінку з зухвалим декольте відразу привернуло увагу фанатів. При цьому зазвичай ділиться Олена фото, на яких блищить в мереживній прозорій білизні.

Нагадаємо, українська Кардашьян ледве втиснула величезний бюст в ультра-міні: "Тепер кавунів захотілося".

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян полонила розміром «кавунчиків» в ліфчику, видно всі.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян встала в розпусну позу, виставивши напоказ головну гордість.