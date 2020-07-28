Популярна українська модель Олена Омович показала, як насолоджується масажем з користю для фігури

Скандальна красуня, відома в мережі як «українська Кардашьян», поділилася новим відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На відео можна побачити, як модель, роздягнувшись до білизни, отримує антицелюлітний масаж. На кадрах Омович щосили насолоджується тим, як масажист розтирає її вражаючих розмірів п'яту точку і відбиває її спеціальним пристосуванням.

«Дівчатка зізнайтеся чесно, у вас є целюліт? У мене ось є, але я з ними борюся. Тому дуже важливо, так само як і я проходити курс антицелюлітного ручного масажу», - пояснила Омович у підписі до відео.

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Її підписники тут же відреагували на новий пост.

«Целюль є у всіх», «Це найкраща робота господа», «Можна я буду твоїм особистим масажистом», «Блін Альон все круто але імпланти в попі навіщо?», «Я кайфую», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Омович показала підтягнуту фігуру в небесно-блакитному вбранні.

Прославилася завдяки незвичайній зовнішності модель знову вразила фанатів. Цього разу дівчина приміряла на диво скромний наряд - коротенька сукня небесно-блакитного відтінку з зухвалим декольте відразу привернуло увагу фанатів. При цьому зазвичай ділиться Олена фото, на яких блищить в мереживній прозорій білизні.

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Девочки признайтесь честно, у вас есть целлюлит? Да/Нет👇🏻У меня вот есть, но я с ним борюсь 💪🏻Поэтому очень важно, так же как и я проходить курс антицеллюлитного ручного массажа👌🏻 Желательно с обертываниями✨В массажной студии @bodybax_kiev предоставляются различные виды массажа , которые направлены на коррекцию фигуры и имеют свои особенности. Ручной антицеллюлитный массаж: -разрушение жировых отложений; -уменьшение объемов тела; -улучшает обмен веществ; Аппаратный массаж: -Уменьшение объемов тела; -Улучшенное кровообращение; -Уменьшение "апельсиновой корки" - упругость кожи. Миостимуляция: -наращивание мышечной массы; -активизация обмена веществ; -улучшается приток и отток крови, уменьшается отечность; В Киеве открывается уже вторая студия массажа на Мазепы 3. А также они есть в Одессе @bodybax_ 😈 Busta Rhymes feat. Mariah Carey — I Know What You Want

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