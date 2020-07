View this post on Instagram

Я очень постаралась, чтоб этот урок был чем-то средним между тяжелой и light тренировками. Надеюсь, вы оцените. Потому что, в марафоне нас очень много, у каждого свой уровень подготовки, а у кого-то его вообще нет. Поэтому, давайте с пониманием относиться. Всё, что я даю - всё важно. Должны быть и сложные уроки, и лёгкие, и разминки, и отдых, и повторы предыдущих... . Съёмки проходили в зале @charmpole 💃🏽 Девочки, если вы интересуетесь танцами pole dance , растяжкой, стретчингом, то очень рекомендую эту студию. Всё на высшем уровне! Также, можно взять зал в аренду, кому нужно. Спасибо огромное @alyaa_alekseevna за отзывчивость и за то, что предоставили зал для наших уроков 💪🏽