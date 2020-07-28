Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала самую жаркую тренировку

Вот уже несколько дней как молодая гимнастка проводит специальный марафон для своих поклонников. Девушка обучает фанатов правильным упражнениям на растяжку, учит шпагату без боли и многое другое. Чтобы подогреть интерес к занятиям, Даша лично выполяет все упражнения, а также комментирует, что и как она делает для того, чтобы поддерживать себя в форме.

Как ранее стало известно, Даша с легкостью сбросила лишний вес (около 8 килограмм), после того, как поправилась и поняла, что чувствует себя некомфортно. Теперь молодая звезда восхищает фанатов на занятиях:

«Я очень постаралась, чтоб этот урок был чем-то средним между тяжелой и light тренировками. Надеюсь, вы оцените. Потому что, в марафоне нас очень много, у каждого свой уровень подготовки, а у кого-то его вообще нет. Поэтому, давайте с пониманием относиться. Всё, что я даю - всё важно. Должны быть и сложные уроки, и лёгкие, и разминки, и отдых, и повторы предыдущих...», - написала Даша.

Пользователи сети отреагировали сразу:

«Тренировка очень хорошая 😍🔥», «Хотелось по дольше, вкусно, но мало 🙂а так очень хорошая тренировка 🤗», «Ой, мне очень понравилось эта тренировка 🔥Спасибо большое 💕», «Я каждый день жду, что же сегодня для нас приготовила Дашенька😍 и эти уроки сплошная любовь😍 бывает трудно, но с терпением и целеустремленностю, все получиться😘», «Даша, я решила растянуться потом до шпагата! И пиз*ец, я почти села один смс осталось !!!!!!», «Треня очень слабая,хочется больше нагрузки», «Даша спасибо за такую тренировочку,знатно попотела💖 спасибо большое💖».

Отметим, после того, как Даша обрела популярность благодаря шоу и скандальному финалу, она получает не только комплименты под постами в социальной сети Инстаграм. Но и множество комментариев с критикой. Чаще всего не только необоснованной, но еще и весьма резкой.

По этому поводу Даша в одном из своих интеревью решила высказаться о недоброжелателях. Ролик, в котором победительница "Холостяка" заговорила о хейтерах появился на фан-странице девушки в Инстаграм.

«Низкое IQ (коэффициент интеллекта), выглядит, как алкашка, что у нее на голове – я и не такое слышала. Вообще, когда-то надо было вставать очень рано, а легли мы после съемок лишь в три ночи. Как я должна была выглядеть? Но люди этого не понимают.

На злые комментарии, кстати, ни разу не отвечала. Ни одному человеку. Даже не блокировала вообще. Я не реагирую на обзывательства и необоснованную критику», - рассказала Даша с улыбкой на лице в интервью.

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