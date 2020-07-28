Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала саме жарке тренування

Ось уже кілька днів як молода гімнастка проводить спеціальний марафон для своїх шанувальників. Дівчина навчає фанатів правильним вправ на розтяжку, вчить шпагату без болю і багато іншого. Щоб підігріти інтерес до занять, Даша особисто виконує всі вправи, а також коментує, що і як вона робить для того, щоб підтримувати себе у формі.

Як раніше стало відомо, Даша з легкістю скинула зайву вагу (близько 8 кілограмів), після того, як поправилася і зрозуміла, що відчуває себе некомфортно. Тепер молода зірка захоплює фанатів на заняттях:

«Я дуже постаралася, щоб цей урок був чимось середнім між важкою і light тренуваннями. Сподіваюся, ви оціните. Тому що, в марафоні нас дуже багато, у кожного свій рівень підготовки, а у кого-то його взагалі немає. Тому, давайте з розумінням ставитися. Все, що я даю - все важливо. Повинні бути і складні уроки, і легкі, і розминки, і відпочинок, і повтори попередніх...», - написала Даша.

Користувачі мережі відреагували відразу:

«Тренування дуже хороша 😍🔥», «Хотілося довше 🙂а так дуже хороша тренування 🤗», «Ой, мені дуже сподобалося ця тренування 🔥Спасибі велике 💕», «Я кожен день чекаю, що ж сьогодні для нас приготувала Дашенька😍 і ці уроки суцільна любов😍 буває важко, але з терпінням і целеустремленностю, все вийде😘», «Даша, я вирішила розтягнутися потім до шпагату! І піз*єц, я майже один села смс залишилося !!!!!!», «Треня дуже слабка,хочеться більше навантаження», «Даша спасибі за таку тренировочку,знатно попотела💖 спасибі велике💖».

Зазначимо, після того, як Даша знайшла популярність завдяки шоу і скандального фіналу, вона отримує не тільки компліменти під постами в соціальній мережі Instagram. Але і безліч коментарів з критикою. Найчастіше не тільки необґрунтованою, але ще й досить різкою.

З цього приводу Даша в одному зі своїх интеревью вирішила висловитися про недоброзичливців. Ролик, в якому переможниця "Холостяка" заговорила про хейтерах з'явився на фан-сторінці дівчини в Instagram.

«Низький IQ (коефіцієнт інтелекту), виглядає, як алкашка, що у неї на голові – я і не таке чула. Взагалі, коли-то треба було вставати дуже рано, а ми лягли після зйомок лише в три ночі. Як я повинна була виглядати? Але люди цього не розуміють.

На злі коментарі, до речі, жодного разу не відповідала. Жодній людині. Навіть не блокувала взагалі. Я не реагую на обзивання та безпідставну критику», - розповіла Даша з посмішкою на обличчі в інтерв'ю.

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