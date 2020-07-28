Украинская певица Тина Кароль заинтриговала романтичным роликом, посвященным специально для ее поклонников

Так, несколько часов назад, специально на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда представила ролик, в котором обратилась к фанатам, поблагодарив за любовь, общение и поддержку.

Поклонники звезды организовали целое сообщество "ФанТина", в котором показывают кадры с певицей со съемок, записи альбомов, встреч с фанатами и многое другое. Чтобы выразить свою признательность, Тина сняла ролик на берегу моря в нежном образе, зачитав слова благодарности с улыбкой на лице.

«FANTINA 15 лет!Свой Юбилейный год хочу начать с обращения к @_fantina Нижайший поклон! Благодарю за наивные глазки и неразлучную любовь. Вы мой берег!», - написала Кароль под постом.

Вот как отреагировали сами фанаты:

«Бесконечная любовь и преданность❤️ Ты наш Океан❣️», «Это очень сильно 💜», «Тина, мы безумно любим тебя, спасибо за все♥️», «слушала со слезами на глазах,с нашим днём 💘», «Тинааа,ты что творишь?😭😭😭😭😭😭до слёз💔💔💔», «ваууу😍мурашки», «Оооооо😭❤️ это самые ценные слова💕💕💕», «Как тепло на душе..💙💙💙💗💗», «у нас с тобой все не только начинается,ещё продолжается и будет продолжать до конца 😻❤️🙏🏻», «Это так искренне😍 рыдаю💔», «Какая я же ты нежная, сильная, красивая . Какие разные у тебя грани . С Днём Рождения 🙌🏻 @_fantina».

Ранее на фан-странице Тины в социальной сети Инстаграм появился кадр, который сама певица выкладывала в Сториз. На представленном фото Тина позировала в черной юбке-карандаше и коротеньком топе в тон. При этом на кадре видна необычная подпись.

"Магия начинается совсем скоро! Скорей бы... но я играю на ваших нервах..." - сообщается на показанном кадре. Склонившаяся на сером стуле Тина, показавшая также свой плоский животик, вызвала немалый ажиотаж в сети среди фанатов:

«Вы готовы? Как вы думаете что нас ждет?🎉😍❤️ #тинакароль #фантина», - пишут на странице фанТины.

Вот что пишут пользователи:

«Думаю, нас ждёт что то грандиозное (если мы конечно доживём)🗿😂», «Смерть моей нервной системы так точно🤪💕», «Я уже не знаю чего ждать🚬 🗿», «По идее, "Разрыв сердца"🔥🔥♥️😍😂», «От Тиночки можна ожидать все , что угодно, довела до экстаза 😍💛🔥», «Она нагло и открыто признается, что играет на наших нервах🔥», «...и кажется не хватает ещё одного #дантина в описании 🙈🙉🙊», «Что она задумала? Я устала пить таблетки от нервов».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".