Свой Юбилейный год хочу начать с обращения к @_fantina Нижайший поклон! Благодарю за наивные глазки и неразлучную любовь. Вы мой берег! ⠀ Video by @spromojna ⠀ #tinakarol #тинакароль #фантина15лет #юбилейтиныкароль