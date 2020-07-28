Українська співачка Тіна Кароль заінтригувала романтичним роликом, присвяченим спеціально для її шанувальників

Так, кілька годин тому, спеціально на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка представила ролик, в якому звернулася до фанатів, подякувавши за любов, спілкування та підтримку.

Шанувальники зірки організували ціле співтовариство "Фантіни", в якому показують кадри з співачкою зі зйомок, записи альбомів, зустрічей з фанатами і багато іншого. Щоб висловити свою вдячність, Тіна зняла ролик на березі моря в ніжному образі, зачитавши слова подяки з посмішкою на обличчі.

«FANTINA 15 років!Свій Ювілейний рік хочу почати з обігу до @_fantina Низький уклін! Дякую за наївні очі і нерозлучну любов. Ви мій берег!», - написала Кароль під постом.

Ось як відреагували самі фанати:

«Нескінченна любов і відданість❤️ Ти наш Океан❣️», «Це дуже сильно 💜», «Тіна, ми шалено любимо тебе, дякуємо за все♥️», «слухала зі сльозами на очах,з нашим днем 💘», «Тинааа,ти що твориш?😭😭😭😭😭😭до сліз💔💔💔», «ваууу😍мурашки», «Оооооо😭❤️ це найцінніші слова💕💕💕», «Як тепло на душі..💙💙💙💗💗», «у нас з тобою все тільки починається,ще триває і буде продовжувати до кінця 😻❤️🙏🏻», «Це так щиро😍 ридаю💔», «Яка я ж ти ніжна, сильна, красива . Які різні у тебе межі . З Днем Народження 🙌🏻 @_fantina».

Раніше на фан-сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram з'явився кадр, який сама співачка викладала в Сториз. На представленому фото Тіна позувала в чорній спідниці-олівці і коротенькому топі в тон. При цьому на кадрі видно незвичайна підпис.

"Магія починається зовсім скоро! Скоріше б... але я граю на ваших нервах..." - повідомляється на показаному кадрі. Схилилася на сірому стільці Тіна, яка виявила також свій плоский животик, викликала чималий ажіотаж у мережі серед фанатів:

«Ви готові? Як ви думаєте що нас чекає?🎉😍❤️ #тинакароль #фантіни», - пишуть на сторінці фантіни.

Ось що пишуть користувачі:

«Думаю, нас чекає щось грандіозне (якщо ми звичайно доживемо)🗿😂», «Смерть моєї нервової системи так точно🤪💕», «Я вже не знаю чого чекати🚬 🗿», «По ідеї, "Розрив серця"🔥🔥♥️😍😂», «Від Тиночки можна очікувати все , що завгодно, довела до екстазу 😍💛🔥», «Вона нахабно і відкрито визнається, що грає на наших нервах🔥», «...і здається не вистачає ще одного #дантина в описі 🙈🙉🙊», «Що вона задумала? Я втомилася пити таблетки від нервів».

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