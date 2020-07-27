Победитель украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом французского завтрака, который можно приготовить за 15 минут

Как передает Politeka.net, рецепт появился у Клопотенко в Ютубе и Инстаграм. Шеф-повар предложил украинцам представить себя парижанами и съесть на завтра крок-месье – популярный во Франции сэндвич.

На одну порцию вам понадобится:

2 яйца,

2 кусочка хлеба (тост),

100 мл молока,

2 кусочка ветчины,

3 кусочка сыра,

20 г сливочного масла,

соль, перец по вкусу.

Яйца нужно взбить до появления пенки. В миску добавить 100 мл молока. Взбить и посолить-поперчить. Окуните тосты в полученную смесь, после чего поджарьте их на сливочном масле. Поджаривать хлеб нужно около минуты, после чего выложить на него ломтик ветчины, сыра, а затем еще один ломтик ветчины и сыра. Сверху сэндвич нужно накрыть вторым ломтиком хлеба.

Вылейте на сэндвич остатки яичной смеси и положите сверху еще один кусочек сыра. Еще 30 секунд подержите сэндвич на сковороде. После этого крок-месье нужно отправить на 2-3 минуты в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.

В комментариях шеф-повару оставили массу восторженных отзывов.

«Боже, как вкусно!», «Я Вас обожаю, за стиль, за атмосферу, за простоту», «Так вкусно и красиво про еду наверное никто не умеет писать!», «Боже как это все вкусно звучит. Уже точно сделаю», - пишут люди.

Напомним, что Клопотенко раскрыл рецепт необычного кваса: "Залить охлажденной...".

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