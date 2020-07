View this post on Instagram

Крок-месьє. З ним ви можете бути собою і не прикидатися хелсі-смузі-чіа адептами. Просто взяти той м’який сендвіч з шинкою та потрійним сиром, вгризтися в нього та відлетіти від задоволення. І нехай пальці жирні після цього. Нехай то не по чиїмось правилами. Пофіг. То смачно і крапка. Тому слухайте мою настанову: йдіть сьогодні в магазин, купуйте всі інгредієнти, а завтра зранку готуйте. Їжте безсоромно, ні про що не думайте. Пружний хлібчик, сир, що тягнеться, класна шинка, ви щасливі. Рецепт за посиланням у профілі. Цьом.