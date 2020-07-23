Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился новыми рецептами

На ужин шеф-повар приготовил пирог с персиками и запеченную рыбу, пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу Клопотенка.

Итак, чтобы приготовить для пирога тесто по французскому рецепту понадобится:

мука (350г),

щепотка соли и сахарная пудра (1 ст.л.),

размягченное сливочное масло (150г)

2 желтка

1-2 ст.л. воды/молока

Сухие ингредиенты и масло нужно вымесить до состояния крошки. Затем добавить яйца и снова вымесить. После этого нужно добавить воду или молоко и довести до идеальной эластичности. Далее тесто должно полежать в холодильнике.

В это время персики и миндаль 10-15 минут держим на маленьком огне.

Разг’яклі персики и миндаль выкладываем на тесто, которым заполнили форму. Ставим в духовку разогретую до 180 градусов.

Минут через 10-15 тарт поливаем сиропом, который остался от персиков.

О скумбрии, то на ее кожуре нужно сделать надрезы, положить тимьян, залить лимонным соком и маслом, смазать сладкой горчицей и добавить чеснок. Запекать в духовке при 180 градусах до готовности.

"Когда пирог и рыба запеклись - я просто достал их и съел. Из красивой тарелки и бокал вина. Вам советую делать так же. Разбавьте крутыми ужинами свою обыденность, и настроение подпрыгнет до луны", - добавил шеф-повар.

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