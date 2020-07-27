Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом французького сніданку, який можна приготувати за 15 хвилин

Як передає Politeka.net, рецепт з'явився у Клопотенка в Ютубі і Instagram. Шеф-кухар запропонував українцям уявити себе парижанами і з'їсти на завтра крок-месьє – популярний у Франції сендвіч.

На одну порцію вам знадобиться:

2 яйця,

2 шматочки хліба (тост),

100 мл молока,

2 шматочки шинки,

3 шматочка сиру,

20 г вершкового масла,

сіль, перець за смаком.

Яйця потрібно збити до появи піни. У миску додати 100 мл молока. Збити і посолити-поперчити. Занурте тости в отриману суміш, після чого підсмажте їх на вершковому маслі. Смажити хліб потрібно близько хвилини, після чого викласти на нього скибочку шинки, сиру, а потім ще одну скибочку шинки і сиру. Зверху сендвіч потрібно накрити другою скибочкою хліба.

Вилийте на сендвіч залишки яєчної суміші і покладіть зверху ще один шматочок сиру. Ще 30 секунд потримайте сендвіч на сковороді. Після цього крок-месьє потрібно відправити на 2-3 хвилини в попередньо розігріту до 180 градусів духовку.

В коментарях шеф-кухарю залишили масу захоплених відгуків.

«Боже, як смачно!», «Я Вас обожнюю, за стиль, за атмосферу, за простоту», «Так смачно і красиво про їжу напевно ніхто не вміє писати!», «Боже, як це все смачно звучить. Вже точно зроблю», - пишуть люди.

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