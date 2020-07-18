Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал секреты идеального жульена, которые знают далеко не многие

Так, шеф-повар отметил, что жульен – это не блюдо, а способ нарезки овощей тонкой соломкой, который придумали французы. Поэтому во французской кухне сейчас жульеном называют салаты или супы с овощами.

Однако в нашей стране жульеном называются порционные запеканки из грибов под сыром. Поэтому Клопотенко предлагает приготовить вкусный жульен с курицей и грибами, но в большой форме. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Рецепт на четыре порции:

400 гр шампиньонов;

250-300 гр курицы (филе с бедра);

1 шт. лука репчатого;

20 гр сливочного масла;

1 ст. л. оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

100 гр сыра бри;

100 гр сыра твердого;

50-100 мл сливок (33 % жирности);

1-2 щепотки мускатного ореха;

По вкусу соль и перец.

Духовку разогреваем до 180 градусов. Почищенные зубчики чеснока мелко порубить. Очищенную луковицу (можно использовать белый) порезать средним кубиком.

Промытые грибы порезать на кусочки среднего размера. Можно использовать шампиньоны или вешенки, или сделать грибной микс.

Очистить от жира куриное филе, порезать тонкими полосками. Разогреть сковородку со смесью сливочного и оливкового масел, ведь так будет вкуснее.

На сковородке 2-3 минуты (до прозрачности) обжарить чеснок и лук. Добавьте порезанные грибы и тушить еще 3-4 минуты.

Добавить на сковороду куски курицы, посолить по вкусу и обжарить еще в течение 4-5 минут. Порезать сыр бри небольшими кусочками. Он будет в качестве соуса для грибов и курицы.

Далее добавить куски сыра бри и 1-2 щепотки мускатного ореха. Тушить примерно минуту, пока сыр не расплавится.

Далее добавить 50-100 мл сливок, регулируя количество в зависимости от консистенции. Масса не должна быть очень жидкой, но и не стать сухой.

Далее переложить смесь на форму для запекания, кому какая удобна.

Поперчить, посыпать жульен сыром, натертым на крупную терку, отправьте в духовку на 15-20 минут, пока сыр не растает и не возьмется золотистой корочкой.

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