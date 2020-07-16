Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко раскрыл рецепт истинно украинского напитка

Шеф-повар в своем Инстаграм опубликовал рецепт свекольного кваса, передает Politeka.net. По словам Клопотенко, у него родилась собственная теория о происхождении этого напитка.

"Думаю, все началось с Рюриковичей. Скандинавов, приехавшие в Украину и положили начало княжеского рода. Что у скандинавов, что у украинцев в то время была свекла (скорее всего)", - поделился своими мыслями Евгений.

Победитель "МастерШеф" добавил, что скандинавы не смогли сохранить свеклу из-за холода, а украинцы - из-за жары. Поэтому жители Украины начали делать свекольный квас с конца IX века.

"И вот представьте, как сильно надо было исказить нашу национальную память, чтобы наше поколение, в большинстве своем, о свекольном квасе даже не знало", - написал автор поста.

Поэтому Клопотенко решил "разблокировать" в украинском культурном коде память о свекольном квасе.

Рецепт:

0,5 кг очищенной свеклы нарезать небольшими кубиками и бросить в банке (2/3 объема). Добавить 200 гр сахара и залить охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на три-пять см. Накрыть марлей, сложенной в 4 слоя и оставить в тепле на три-четыре дня.

"Давайте готовить, пить, добавлять к другим блюдам и чувствовать, как многовековая история разливается по телу", - подытожил Клопотенко.

"Спасибо 👍 за все, за рецепты, за язык, за такое отношение к Украине, с вами появляется настроение, спокойствие, что все будет хорошо 😊", - поблагодарил один из комментаторов.

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