View this post on Instagram

Это была любовь с первого взгляда. Синди Кроуфорд и Ричард Гир познакомились в 1988 году в доме известного фотографа Херба Ритца и в первый же вечер держались за руки, а электричество между ними заметили все гости вечеринки. ⠀ «Мы практически сразу начали встречаться», - рассказывала Синди в эфире программы Опры Уинфри. ⠀ Страстно влюбленные друг в друга Ричард и Синди поженились в 1991 году. У Синди не было ни фаты, ни свадебного платья, а кольца они с Ричардом сделали из фольги от жевательной резинки. ⠀ После их свадьбы мир словно сошел с ума. Ричард уже не мог вести закрытый образ жизни, как раньше. Папарацци буквально не давали им прохода. ⠀ Гиру было 42, Кроуфорд – 25. Поначалу они были настолько влюблены, что не замечали, насколько они разные люди. «Наша 17-летняя разница в возрасте в итоге и стала причиной развода. В 25 лет я еще готова была следовать за Ричардом. Он меня так и воспринимал: он ведет, а я следую. Но становясь старше, я не хотела наступать ему на пятки, а хотела идти хотя бы бок о бок… Он не был готов принять такую модель поведения»,- говорила Кроуфорд. ⠀ Позже Синди признается в одном из интервью: «Тогда я еще не думала, что слишком молода для брака. Хотя на самом деле так и было. Я сделала ошибку, но любимую ошибку. Ричард очень умный мужчина, с ним я узнала много нового. Наш брак стал большой главой моей жизни…». ⠀ Синди стремилась обзавестись детьми, создать крепкую и счастливую семью, но ее желание не находило отклика у супруга. Ричард в то время поклонялся Далай-ламе и большую часть времени посвящал поискам себя. ⠀ Разошлись они в 1995 году, тихо, сохранив теплые дружеские отношения. В 1998 году Синди вышла замуж за ресторатора Рэнди Гербера и родила двоих детей. Гир сейчас женат в третий раз и воспитывает двух сыновей. ⠀ Спустя много лет каждый из них признавался, что обоим не хватило мудрости и опыта, чтобы сохранить самую большую любовь в своей жизни. ⠀ Больше фактов и фото – в сторис @tres_mamas_notes ⠀ Как вы думаете, если бы Ричард Гир и Синди Кроуфорд встретились лет на десять позже, смогли бы они сохранить свой брак?