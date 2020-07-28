Все уже об этом забыли

После серии бурных звездных романов, свадеб и разводов, сегодня мало кто помнит, с кем встречались и обменивались клятвами голливудские звезды в далеких 90-х годах

Politeka.net вспомнила самые яркие пары 90-х, о которых все говорили, и которые не сходи с первых полос газет и журналов.

За романом голливудской певицы и актрисы Джей Ло с не менее знаменитым Беном Аффлеком следила вся Америка. Лопес начала встречаться с Беном уже после двух неудачных браков. Журналисты даже прозвали их пару Bennifer. За день до свадьбы пара отменила ее.

Анджелина Джоли до брака с Брэдом Питтом имела ряд бурных романов. Первым мужем звезды был молодой британский актер Джонни Ли Миллер, с которым она снималась в фильме «Хакеры».

А вот Брэд Питт был счастлив с Дженнифер Энистон. Их развод стал горем для миллионов фанатов.

Брак Деми Мур и Брюса Уиллиса считался образцово показательным. У парочки три дочки. Кстати, актеры до сих пор поддерживают теплые отношения.

Пара Николь Кидман и Тома Круза вызывала восторг у миллионов. Они не только вместе снимались в фильмах, но также демонстрировали всем свои чувства.

Юные Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк вместе росли и становились популярными. Поэтому никто не удивился, что парочка стала встречаться. Правда, с отношениями у них не сложилось.

У Джонни Деппа было много романов. Один из самых ярких – отношения со скандальной моделью Кейт Мосс.

Юная Синди Кроуфорд начала встречаться с перспективным Ричардом Гиром в конце 80-х. Это была любовь с первого взгляда. В 1991 году звезды поженились. Актеру было 42, а его избраннице 25 лет.

Напомним, что Джонни Депп в подробностях поведал об издевательствах Эмбер Херд: "Гадила в постель".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли напугала траурным видом на прогулке с дочкой, сеть кипит: «Как бабка».

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