После серии бурных звездных романов, свадеб и разводов, сегодня мало кто помнит, с кем встречались и обменивались клятвами голливудские звезды в далеких 90-х годах
Politeka.net вспомнила самые яркие пары 90-х, о которых все говорили, и которые не сходи с первых полос газет и журналов.
За романом голливудской певицы и актрисы Джей Ло с не менее знаменитым Беном Аффлеком следила вся Америка. Лопес начала встречаться с Беном уже после двух неудачных браков. Журналисты даже прозвали их пару Bennifer. За день до свадьбы пара отменила ее.
Анджелина Джоли до брака с Брэдом Питтом имела ряд бурных романов. Первым мужем звезды был молодой британский актер Джонни Ли Миллер, с которым она снималась в фильме «Хакеры».
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А вот Брэд Питт был счастлив с Дженнифер Энистон. Их развод стал горем для миллионов фанатов.
Брак Деми Мур и Брюса Уиллиса считался образцово показательным. У парочки три дочки. Кстати, актеры до сих пор поддерживают теплые отношения.
Пара Николь Кидман и Тома Круза вызывала восторг у миллионов. Они не только вместе снимались в фильмах, но также демонстрировали всем свои чувства.
Юные Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк вместе росли и становились популярными. Поэтому никто не удивился, что парочка стала встречаться. Правда, с отношениями у них не сложилось.
У Джонни Деппа было много романов. Один из самых ярких – отношения со скандальной моделью Кейт Мосс.
Юная Синди Кроуфорд начала встречаться с перспективным Ричардом Гиром в конце 80-х. Это была любовь с первого взгляда. В 1991 году звезды поженились. Актеру было 42, а его избраннице 25 лет.
Напомним, что Джонни Депп в подробностях поведал об издевательствах Эмбер Херд: "Гадила в постель".
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