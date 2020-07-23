Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла в свет в черном скромном платье

Как передает Politeka.net, звезду во время прогулки с дочкой поймали папарацци. 45-летняя Джоли была одета в черное длинное платье, хоть в этот момент в Лос-Анджелесе было довольно жарко. Ее дочка, 12-летняя Вивьен, была одета в шорты и светлую футболку с принтом. Обе они надели на лицо маски.

Интересно, что звезду застали во время шопинга. В руках у нее была большая сумка, в которую, по всей видимости, она хотела вместить покупки.

В сети прохладно отреагировали на наряд актрисы. Поклонники считают, что она стала выглядеть хуже.

«Эта дочка тоже похоже будет сыном», «Когда ты немного Малифисента», «Раньше восторг, теперь страх», «Была такая сочная красотка с губами во времена самых классных фильмов, но к сожалению теперь не осталось и следа от былой роскоши так сказать», «Любимый цвет Джоли», «Как бабка... Такая красавица была», «Совсем стала похожа на бабку. Мёрзнет ещё... раньше была кумиром, сейчас с ужасом смотрю на нее», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что недавно Анджелины Джоли ходила в ресторан со своим сыном. Для выхода в свет она выбрала красивое платье светлых оттенков. Это впервые за долгое время Джоли появилась на людях в таком светлом наряде.

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