Голливудский актер Джонни Депп и его экс-жена Эмбер Хёрд снова начнут встречаться в суде
В Высшем суде Лондона 7 июля были возобновлены судебные разбирательства по этому делу. Как известно, Депп подал в суд на один из британских таблоидов, который написал о домашнем насилии в семье актера и обвинил его в избиении жены.
На суд экс-супруги пришли отдельно. Депп приехал на машине в сопровождении охраны, а Херд устроила театрализированное представление. Она шла на суд, держась за руки со своей защитой.
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Как известно, положение Херд усугубляет тот факт, что на сторону Деппа встали его бывшие женщины, которые готовы свидетельствовать в его защиту. Кроме этого, против актрисы появилось множество нелицеприятных доказательств. Например, факт измены Деппу с Илоном Маском и Джеймсом Франко.
Отметим, что адвокат Деппа в ответ на обвинения в домашнем насилии представил множество доказательств, когда именно Херд била и издевалась над актером. Так, в 2015 году она бросила в него бутылку водки, сильно поранив палец. Перед этим во время перелета на чартерном рейсе актриса оскорбляла и била его по лицу.
Кроме этого, актер рассказал, как актриса сходила в туалет прямо на кровать. Она гадила не только ему в душу, но и в постель. Депп решил развестись с ней именно после этого инцидента. Сама актриса считает, что это был «безобидный пранк».
Голливудский актер также обвинил экс-супругу в том, что она вышла за него по расчету, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Более того, однажды она назвала его «толстым стариком» в присутствии охранника.
Сам Депп заявил, что не является святым: он пробовал все наркотики, иногда позволял себе дебоширить, но всегда платил за свои провинности. При этом он подчеркнул, что никогда не прибегал к насилию.
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