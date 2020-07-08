Голливудский актер Джонни Депп и его экс-жена Эмбер Хёрд снова начнут встречаться в суде

В Высшем суде Лондона 7 июля были возобновлены судебные разбирательства по этому делу. Как известно, Депп подал в суд на один из британских таблоидов, который написал о домашнем насилии в семье актера и обвинил его в избиении жены.

На суд экс-супруги пришли отдельно. Депп приехал на машине в сопровождении охраны, а Херд устроила театрализированное представление. Она шла на суд, держась за руки со своей защитой.

Как известно, положение Херд усугубляет тот факт, что на сторону Деппа встали его бывшие женщины, которые готовы свидетельствовать в его защиту. Кроме этого, против актрисы появилось множество нелицеприятных доказательств. Например, факт измены Деппу с Илоном Маском и Джеймсом Франко.

Отметим, что адвокат Деппа в ответ на обвинения в домашнем насилии представил множество доказательств, когда именно Херд била и издевалась над актером. Так, в 2015 году она бросила в него бутылку водки, сильно поранив палец. Перед этим во время перелета на чартерном рейсе актриса оскорбляла и била его по лицу.

Кроме этого, актер рассказал, как актриса сходила в туалет прямо на кровать. Она гадила не только ему в душу, но и в постель. Депп решил развестись с ней именно после этого инцидента. Сама актриса считает, что это был «безобидный пранк».

Голливудский актер также обвинил экс-супругу в том, что она вышла за него по расчету, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Более того, однажды она назвала его «толстым стариком» в присутствии охранника.

Сам Депп заявил, что не является святым: он пробовал все наркотики, иногда позволял себе дебоширить, но всегда платил за свои провинности. При этом он подчеркнул, что никогда не прибегал к насилию.

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