18-летняя дочь супермодели 90-их Синди Кроуфорд Кайя Гербер умилила поклонников фото с двумя очаровательными созданиями

Красотка опубликовала на совей странице в социальной сети Инстаграм снимок, на котором позирует в купальнике и широкополой шляпе, полностью скрывающей ее лицо, передает Politeka.net.

Однако больше всего внимания на снимке обращают на себя два маленьких щенка, которых модель прижимает к груди. Отметим, что животные «подобраны» под цвет черно-белого купальника юной красавицы: один из них белый, другой темный.

Кроме того, даже тут Кайя как истинная модель сумела продемонстрировать свою красоту, похваставшись длинными стройными ногами.

Фото собрало свыше 250 тысяч лайков и сотни комментариев. Среди тех, кто поставил «сердечко» девушке, была и ее легендарная мама.

Всего же за жизнью красотки в этой сети следят 5,7 млн. человек.

В свои 18 лет Кайя достигла невероятных успехов в модельном бизнесе. Обладая роскошной внешностью и ростом в 175 сантиметров, девушка уже с 14 лет покоряет мировые подиумы, успев появиться на обложках самых популярных глянцевых журналов и продефилировав на самых известных подиумах мира.

Кайя была музой дизайнера Карда Лагерфельда и даже выпустила с ним капсульную коллекцию, в которую вошли вещи в стиле юной звезды – тинейджерские свитшоты, кроп-топы, мини-юбки и пр.

С 2019 года мисс Гербер является амбассадором бренда Yves Saint Laurent Beauté.

При этом в общении с друзьями девушка, выросшая в роскоши и любви, остается простой и очень искренней, а богатство и слава не испортили ее.

Напомним, что Кайя Гербер посветила аппетитными прелестями под водой: «Совсем как русалка».

Как писала Politeka, Кайя Гербер задрала топ и показала, что унаследовала от мамы: "Афродита".

Также Politeka писала, что Синди Кроуфорд в браке с Ричардом Гиром поразила интимным фото с новым возлюбленным: "Наше первое...".