Всі вже про це забули

Після серії бурхливих зоряних романів, весіль і розлучень, сьогодні мало хто пам'ятає, з ким зустрічалися і обмінювалися клятвами голлівудські зірки в далеких 90-х роках

Politeka.net згадала найяскравіші пари 90-х, про які всі говорили, і які не сходили з перших шпальт газет і журналів.

За романом голлівудської співачки та актриси Джей Ло з не менш знаменитим Беном Аффлеком стежила вся Америка. Лопес почала зустрічатися з Беном вже після двох невдалих шлюбів. Журналісти навіть прозвали їх пару Bennifer. За день до весілля пара скасувала його.

Анджеліна Джолі до шлюбу з Бредом Піттом мала низку бурхливих романів. Першим чоловіком зірки був молодий британський актор Джонні Лі Міллер, з яким вона знімалася у фільмі «Хакери».

А ось Бред Пітт був щасливий з Дженніфер Еністон. Їх розлучення стало горем для мільйонів фанатів.

Шлюб Демі Мур і Брюса Вілліса вважався зразково показовим. У парочки три дочки. До речі, актори досі підтримують теплі відносини.

Пара Ніколь Кідман і Тома Круза викликала захоплення у мільйонів. Вони не тільки разом знімалися у фільмах, а також демонстрували всім свої почуття.

Юні Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк разом росли і ставали популярними. Тому ніхто не здивувався, що парочка стала зустрічатися. Правда, з відносинами у них не склалося.

У Джонні Деппа було багато романів. Один з найяскравіших – відносини зі скандальною моделлю Кейт Мосс.

Юна Сінді Кроуфорд почала зустрічатися з перспективним Річардом Гіром у кінці 80-х. Це була любов з першого погляду. У 1991 році зірки одружилися. Акторові було 42, а його обраниці 25 років.

Нагадаємо, що Джонні Депп в подробицях розповів про знущання Ембер Херд: "Гадила в постіль".

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