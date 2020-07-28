Після серії бурхливих зоряних романів, весіль і розлучень, сьогодні мало хто пам'ятає, з ким зустрічалися і обмінювалися клятвами голлівудські зірки в далеких 90-х роках

Politeka.net згадала найяскравіші пари 90-х, про які всі говорили, і які не сходили з перших шпальт газет і журналів.

За романом голлівудської співачки та актриси Джей Ло з не менш знаменитим Беном Аффлеком стежила вся Америка. Лопес почала зустрічатися з Беном вже після двох невдалих шлюбів. Журналісти навіть прозвали їх пару Bennifer. За день до весілля пара скасувала його.

Анджеліна Джолі до шлюбу з Бредом Піттом мала низку бурхливих романів. Першим чоловіком зірки був молодий британський актор Джонні Лі Міллер, з яким вона знімалася у фільмі «Хакери».

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А ось Бред Пітт був щасливий з Дженніфер Еністон. Їх розлучення стало горем для мільйонів фанатів.

Бред Пітт, Дженніфер Еністон

Шлюб Демі Мур і Брюса Вілліса вважався зразково показовим. У парочки три дочки. До речі, актори досі підтримують теплі відносини.

Пара Ніколь Кідман і Тома Круза викликала захоплення у мільйонів. Вони не тільки разом знімалися у фільмах, а також демонстрували всім свої почуття.

Юні Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк разом росли і ставали популярними. Тому ніхто не здивувався, що парочка стала зустрічатися. Правда, з відносинами у них не склалося.

У Джонні Деппа було багато романів. Один з найяскравіших – відносини зі скандальною моделлю Кейт Мосс.

Юна Сінді Кроуфорд почала зустрічатися з перспективним Річардом Гіром у кінці 80-х. Це була любов з першого погляду. У 1991 році зірки одружилися. Акторові було 42, а його обраниці 25 років.

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Это была любовь с первого взгляда. Синди Кроуфорд и Ричард Гир познакомились в 1988 году в доме известного фотографа Херба Ритца и в первый же вечер держались за руки, а электричество между ними заметили все гости вечеринки. ⠀ «Мы практически сразу начали встречаться», - рассказывала Синди в эфире программы Опры Уинфри. ⠀ Страстно влюбленные друг в друга Ричард и Синди поженились в 1991 году. У Синди не было ни фаты, ни свадебного платья, а кольца они с Ричардом сделали из фольги от жевательной резинки. ⠀ После их свадьбы мир словно сошел с ума. Ричард уже не мог вести закрытый образ жизни, как раньше. Папарацци буквально не давали им прохода. ⠀ Гиру было 42, Кроуфорд – 25. Поначалу они были настолько влюблены, что не замечали, насколько они разные люди. «Наша 17-летняя разница в возрасте в итоге и стала причиной развода. В 25 лет я еще готова была следовать за Ричардом. Он меня так и воспринимал: он ведет, а я следую. Но становясь старше, я не хотела наступать ему на пятки, а хотела идти хотя бы бок о бок… Он не был готов принять такую модель поведения»,- говорила Кроуфорд. ⠀ Позже Синди признается в одном из интервью: «Тогда я еще не думала, что слишком молода для брака. Хотя на самом деле так и было. Я сделала ошибку, но любимую ошибку. Ричард очень умный мужчина, с ним я узнала много нового. Наш брак стал большой главой моей жизни…». ⠀ Синди стремилась обзавестись детьми, создать крепкую и счастливую семью, но ее желание не находило отклика у супруга. Ричард в то время поклонялся Далай-ламе и большую часть времени посвящал поискам себя. ⠀ Разошлись они в 1995 году, тихо, сохранив теплые дружеские отношения. В 1998 году Синди вышла замуж за ресторатора Рэнди Гербера и родила двоих детей. Гир сейчас женат в третий раз и воспитывает двух сыновей. ⠀ Спустя много лет каждый из них признавался, что обоим не хватило мудрости и опыта, чтобы сохранить самую большую любовь в своей жизни. ⠀ Больше фактов и фото – в сторис @tres_mamas_notes ⠀ Как вы думаете, если бы Ричард Гир и Синди Кроуфорд встретились лет на десять позже, смогли бы они сохранить свой брак?

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Нагадаємо, що Джонні Депп в подробицях розповів про знущання Ембер Херд: "Гадила в постіль".

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