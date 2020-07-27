Тарифы на коммунальные услуги могут существенно измениться перед отопительным сезоном
Об этом пишет Главком.
Как известно, с 1 августа 2020 года в Украине должен заработать рынок газа.
И это означает, что каждый украинец самостоятельно может выбрать себе поставщика топлива.
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Теперь тарифы на газ будут зависеть от поставщиков и условий на рынке. Для украинцев это означает, что с приходом отопительного сезона цена на газ будет повышаться, и у политиков не будет возможности сдерживать их.
Сейчас для смены поставщика потребителям достаточно отправить уведомление о том, что вы хотите сменить поставщика газа. Не обязательно даже погашать долги перед прошлым поставщиком, чтобы заключить договор с новым.
Но после запуска рынка никто не сможет контролировать цены на голубое топливо. Единственный момент – если поставщик воспользуется отсутствием альтернативы и решит существенно завысить цены, простые потребители смогут пожаловаться в Антимонопольный комитет.
До этого мы рассказывали, что в Украине взялись за должников по коммуналке с новой силой.
В Украине могут продать любое имущество должника. "С молотка" идут даже поношенные вещи - футболки, посуда в трещинах, джинсы с дырками от ключей в области карманов, а еще квартиры и машины.
Закон разрешает забрать все "лишнее" имущество. Есть небольшой "неприкосновенный список": одно койко-место на человека, пара обуви, один холодильник на семью. А все остальное – от дырявых штанов до мобильного телефона – можно у должника забрать и отправить на торги.
Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.
Также Politeka писала, что Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина.